Kahvaltıların yıldızı olur: Bursalıların asırlık lezzeti tahinli pide

Bursa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen tahinli pide, lezzetini, taş fırındaki pişirilme yönteminden alıyor. Bursa’ya özgü bu lezzet Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden yoğun talep alıyor.

Mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek fırında pişirilen tahinli pide, kentte kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Tahinli pide için sabah saatlerinde fırınların önünde kuyruklar oluşuyor.

Pideli köfte, cantık, İnegöl köfte, kestane şekeri gibi farklı yöresel tatlara sahip olan Bursa’nın damak tatlarından biri olan tahinli pide, görüntüsünün yanı sıra lezzetiyle de yerli ve yabancı turistlerin tercihi olmaya devam ediyor.

39 yıldır tahinli pide üretimi yaptığını belirten Gürsel Kavan, Bursa’ya özgü olan bu lezzeti Türkiye’ye tanıtmak istediğini söyledi.

Mesleğin kendisine babasından kaldığını belirten Kavan, "1979'tan beri tahinli pide üretiyorum. Tahinli pide, Osmanlı zamanından kalma Bursa'ya has bir ürün. Birçok şehri gezdim ama başka şehirlerde yok. Bu Bursa’ya has olan bir şey. Yani bunu Bursalılar biliyor ve çok seviyor. Bursa'da ailelerin yaklaşık yüzde 70'i tahinli pideyle kahvaltılarını yapıyordur. Her sabah dükkanımın önünde tahinli pide için kuyruklar oluşuyor, her gün alan müşterilerim var" dedi.