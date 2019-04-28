Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var

Ancak araştırmaya karşı çıkanlar da var.

Farklı Amerikan üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı deneyde, 1974-1988 yılları arasında 40-75 yaş arası 6.550 yetişkin incelendi.

Katılımcılara hangi sıklıkla kahvaltı ettikleri soruldu.

Yüzde 5'i hiç kahvaltı etmediklerini, yüzde 11'i arada sırada kahvaltı yaptıklarını, yüzde 25'i ise geç kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Araştırmacılar daha sonra 2011 yılına kadar ölüm kayıtlarını inceledi. Hayatını kaybeden 2.318 katılımcının kahvaltı alışkanlıkları ile ölüm oranı arasındaki ilişki ele alındı.

Sigara ve obezite gibi riskler göz önüne alındığında bile, kahvaltı öğününü atlayanların herhangi bir sebepten hayatını kaybetmesi riski yüzde 19 artarken kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybetmesi riskinin yüzde 87 yükseldiği görüldü.

'ARAŞTIRMA KESİN SONUÇ DEĞİL'

Kahvaltıyı atlamanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinirken bilim insanları aradaki ilişkinin tam olarak ne olduğunu halen araştırıyor.

ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan bu araştırmaya ise eleştiriler yöneltilmiş vaziyette.