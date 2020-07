Kahve Falında Ejderha Görmek

Kahve falında görülen şekiller her zaman bir insan silueti, bitki ya da hayvan gibi herkesin kolaylıkla tanıyabileceği şekiller olmayabilir. Kimi zaman ruhani varlıklar ve masal karakterleri gibi hayal mahsulü varlıklar da belirir fincanlarda. Tabii bu soyut varlıkların fark edilmesi, fal bakan kişinin görüşüyle ilgilidir. Aynı fincana bakan bir kişi bu şekli görmeyebilir, farklı yorumlayabilir ya da üstünde durmayabilir.

Ejderha özellikle Asya kültüründe önemli ölçüde yer tutan figürlerden biridir. Gerçek hayatta karşılığı olmayan, kanatlı, ağzından alevler çıkaran, derisi pullu ve dikenli, sivri dişli, devasa boyutlardaki bu efsanevi yaratık "ejderha" olarak isimlendirilir. Her toplumun hatta her insanın zihninde farklı bir ejderha tanımı vardır. Batı dünyasında kötülük ve düşmanlıkla özdeşleştirilen ejderha, uzak doğuda iyilik ve bilgelik sembolü kabul edilir. Kahve falında ise dev boyutlu, ağzından ya da gözlerinden ateş çıkıyor gibi görünen, bazen çift başlı her şekil ejderha olarak yorumlanır.