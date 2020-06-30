Kahve Falında Ejderha Görmek

Kahve falında görülen şekiller her zaman bir insan silueti, bitki ya da hayvan gibi herkesin kolaylıkla tanıyabileceği şekiller olmayabilir. Kimi zaman ruhani varlıklar ve masal karakterleri gibi hayal mahsulü varlıklar da belirir fincanlarda. Tabii bu soyut varlıkların fark edilmesi, fal bakan kişinin görüşüyle ilgilidir. Aynı fincana bakan bir kişi bu şekli görmeyebilir, farklı yorumlayabilir ya da üstünde durmayabilir. Ejderha özellikle Asya kültüründe önemli ölçüde yer tutan figürlerden biridir. Gerçek hayatta karşılığı olmayan, kanatlı, ağzından alevler çıkaran, derisi pullu ve dikenli, sivri dişli, devasa boyutlardaki bu efsanevi yaratık "ejderha" olarak isimlendirilir. Her toplumun hatta her insanın zihninde farklı bir ejderha tanımı vardır. Batı dünyasında kötülük ve düşmanlıkla özdeşleştirilen ejderha, uzak doğuda iyilik ve bilgelik sembolü kabul edilir. Kahve falında ise dev boyutlu, ağzından ya da gözlerinden ateş çıkıyor gibi görünen, bazen çift başlı her şekil ejderha olarak yorumlanır.

Türk kültüründe kanatlı, dev bir sürüngen olarak vücut bulan ejderha evreni simgeler. Yer altındaki bir mağarada yaşadığına ve oradaki hazineyi koruduğuna inanılır. Kuraklıklardan, depremden, büyük yangınlardan ve ölümlerden o sorumlu tutulur. Kahve Falında Çok Başlı Ejderha Görmek Çok başlı ejderha genellikle ikiyüzlü insanları çağrıştırır. Fal baktıran kişi, çevresinde bu tip insanlar olabilme ihtimaline karşı uyarılır, iyi niyetli gibi görünüp yakınlık kurmaya çalışan kişilerle arasına mesafe koyması tavsiye edilir. Kahve fincanında görülen çok başlı ejderha için yapılan bir başka yorum da, kişinin bulunduğu ortamdaki çok başlılığa dikkat çeker. Bu, fal sahibinin de taraf olduğu bir otorite mücadelesi ya da bocalamasına sebep olan bir otorite boşluğu olabilir. Fal baktıran kişinin iş ya da özel hayatında, ortaya atılan farklı fikirler ve yönlendirmeler arasında kalarak kafasının karışacağı ve ne yöne gideceğini bilemeyeceği söylenir. Bazı fal yorumcuları kehanetlerinde ejderhanın başlarının sayısını da dikkate alırlar. Bazen olayların süresini belirtmek bazen de etkisini kuvvetlendirmek için değerlendirilen bu sayılardan özellikle 7'nin ön plana çıktığını görürüz. Buna göre kahve falında yedi başlı ejderha görmek, fal sahibinin niyeti her ne ise (mesleki ya da duygusal) gereken güce ya da bilgiye sahip olduğu ve başarıyı fazlasıyla hak ettiği şeklinde yorumlanır.

Kahve Falında Ejderhanın Ağzından Ateş Çıkması Ağzından ateş çıkan ejderha hemen hemen bütün yorumcular için gazaba uğramak, şimşekleri üstüne çekmek olarak değerlendirilir. Ağzından ateş çıkan ejderha bizzat falına bakılan kişinin kendisi de olabilir. Bu durumda fal sahibinin çok öfkeli olduğu ve kolay kolay da öfkesinin dinmeyeceği söylenebilir. Eğer falda ateş püskürten ejderhanın fal sahibinden başka biri olduğunu düşündüren işaretler varsa, yapmayı düşündüğü ya da yapmakta olduğu şeyin, çevresindekiler tarafından hiç hoş karşılanmadığı ve bunun fal sahibinin de yararına olmadığı söylenir. Kahve Falında Ejderha Yavrusu Görmek Ejderha yavrusu, gelmekte olan bir felaketin habercisi sayılır ve falına bakılan kişiyi uyarır. Bu felaket kişinin hayatını karartacak, düzenini alt-üst edecek boyutta bir felaket olmayabilir. Ama fal sahibinin o zamana kadar katettiği mesafeyi yeni baştan katetmesini, her şeye sil baştan başlamasını gerektirebilir. Yol yakınken olaylar yeniden gözden geçirilmeli ve emin olmadan bir girişimde bulunulmamalıdır. Ejderha yavrusu bazı yorumcular tarafından yeni gelişmeye başlayan düşmanlıklar olarak da değerlendirilir. Fal sahibinin ilk kez gireceği bir ortamda arkasından konuşanlar, yaptıklarından memnun olmayanlar ya da ayağını kaydırmak üzere planlar yapan kötü niyetli kişilerin olacağına bir işaret sayılır.