Kalkışa hazır olun: en iyi uzay filmleri

Rhett Reese ve Paul Wernick’in senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Her rolün hakkını veren başarılı aktörlerden biri olan Jake Gyllenhaal’ın başrollerini Ryan Reynolds ve Rebecca Ferguson’la paylaştığı film her ne kadar göz ardı edilmiş olsa da son yıllarda uzay filmleri arasında başarılı işlerden biridir.

Bu Dünyanın Dışında (The Space Between Us) 2017

Son yıllarda Netflix yapımı Sex Education dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Asa Butterfield’ın başrollerini Britt Robertson, Carla Gugino ve Gary Oldman’la paylaştığı film, astronot annesi ile kimse bilmeden Mars’a gidip orada doğmuş ilk bebek Gardner’in hikayesini konu alıyor. Peter Chelsom'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu The Space Between Us, gençlere yönelik bir film gibi görünse de türün hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

Uzay romantizmi diyebileceğimiz Bu Dünyanın Dışında; babasının kim olduğu belli olmayan ve Mars’ta doğan Gardner Elliot'ın sıra dışı hayatını anlatır. Meraklı ve üstün zekalı biri olan Gardner 16 yaşına bastığında alışılmadık yaşamında sadece 13 insan tanımıştı. Babası ve hiç görmediği gezeniyle ilgili ipuçları ararken Colorado'lu zeki bir kız olan Tulsa'yla internet üzerinden arkadaş olur. Sonunda Dünya'ya gitme şansı yakaladığında Mars'ta ancak okuyarak öğrendiği her şeyi deneyimlemek için son derece isteklidir. Fakat bilim insanları Gardner'in organlarının Dünya'nın atmosferine karşı koyduğunu keşfederler.