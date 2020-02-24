Kalkışa hazır olun: en iyi uzay filmleri

Uzayda geçen filmler çok eskiden beri sinema izleyicilerinin dikkatini çeken yapımların başında gelir. İnsanlığın uzayda yaşam bulma sevdasının sık sık işlendiği ve artık klişe olan konular yıllar içinde gelişerek yerini bambaşka fikirlere bıraktı. İnsanlık henüz uzaylıları bulamamış olsa da sinema filmleri farklı farklı formlardaki uzay canlılarını beyaz perdede tasvir etti. Karşınızda yeniden eskiye en iyi uzay filmleri. EN İYİ UZAY FİLMLERİ Uzayda geçen filmler, sinema teknolojilerinin gelişmesiyle artık çok gerçekçi olarak beyaz perdeye yansıyor. En iyi uzay filmi deyince ilk olarak eskilerden 1968 yapımı Stanley Kubrick imzalı 2001: Bir Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey) gelirken yeniler arasından ise Christopher Nolan yönetmenliğindeki 2014 yapımı Yıldızlararası (Interstellar) gelir. İşte en iyi uzay filmleri… Yıldızlara Doğru (Ad Astra) 2019 Yeni uzay filmlerinden biri olan Yıldızlara Doğru, 2019 yılının en büyük sürprizlerinden biriydi. Bilim kurgu olmasına rağmen alışılmışın dışında bir tarzla ilerleyen filmin başrolünde Oscar ödüllü aktör Brad Pitt yer alıyor. James Gray yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Tommy Lee Jones, Ruth Negga ve Liv Tyler gibi isimler yer alıyor.

Film, Brad Pitt’in canlandırdığı Binbaşı Roy McBride’ın yıllar önce Neptün’e gönderilen (geri dönemeyen) öldü sanılan babasını bulması için gerçekleştirdiği gizemli uzay yolculuğunu konu alıyor. Soğukkanlı Binbaşı yolculuğuna başlıktan sonra hiçbir şeyin ona anlatıldığı gibi olmadığını fark edecektir. Hayat (Life) 2017 Rhett Reese ve Paul Wernick’in senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Her rolün hakkını veren başarılı aktörlerden biri olan Jake Gyllenhaal’ın başrollerini Ryan Reynolds ve Rebecca Ferguson’la paylaştığı film her ne kadar göz ardı edilmiş olsa da son yıllarda uzay filmleri arasında başarılı işlerden biridir. En iyi uzay filmlerinden biri olarak niteleyebileceğimiz Hayat, başlangıçta çok klişe gibi görünse de ilerleyen dakikalarda izleyicilerini ekran karşısında heyecan içinde tutmayı başarıyor. Uzay istasyonunda görevli 6 kişi insanlık tarihinde çığır açacak olan bir buluşun eşiğindedir. Mars’ta ilk kez yaşam izlerine rastlayan ekip, araştırmalarını ilerlettikçe aslında yaşam formunun tahmin edilemeyecek kadar zeki olduğunu görür.

Bu Dünyanın Dışında (The Space Between Us) 2017 Son yıllarda Netflix yapımı Sex Education dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Asa Butterfield’ın başrollerini Britt Robertson, Carla Gugino ve Gary Oldman’la paylaştığı film, astronot annesi ile kimse bilmeden Mars’a gidip orada doğmuş ilk bebek Gardner’in hikayesini konu alıyor. Peter Chelsom'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu The Space Between Us, gençlere yönelik bir film gibi görünse de türün hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Uzay romantizmi diyebileceğimiz Bu Dünyanın Dışında; babasının kim olduğu belli olmayan ve Mars’ta doğan Gardner Elliot'ın sıra dışı hayatını anlatır. Meraklı ve üstün zekalı biri olan Gardner 16 yaşına bastığında alışılmadık yaşamında sadece 13 insan tanımıştı. Babası ve hiç görmediği gezeniyle ilgili ipuçları ararken Colorado'lu zeki bir kız olan Tulsa'yla internet üzerinden arkadaş olur. Sonunda Dünya'ya gitme şansı yakaladığında Mars'ta ancak okuyarak öğrendiği her şeyi deneyimlemek için son derece isteklidir. Fakat bilim insanları Gardner'in organlarının Dünya'nın atmosferine karşı koyduğunu keşfederler.

Uzay Yolcuları (Passengers) 2016 Son yılların iki yıldız ismi Chris Pratt ve Jennifer Lawrence’ı uzayda geçen bir filmde buluşturan Uzay Yolcuları, eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de oyuncuların hayranları tarafından memnuniyetle karşılandı. Morten Tyldum yönetmenliğindeki yapım, 120 yıllık bir uzay yolculuğuna çıkan gemideki bir kişinin yanlışlıkla 90 yıl erken uyanması sonrasında yaşananları konu alır. Uzakta bulunan bir koloni gezegenine içerisinde binlerce kişiyle seyahat etmekte olan uzay gemisinin uyku odalarındaki problemden ötürü, iki kişi uykularından tam 90 yıl erken uyanırlar. Hayatta kalmaları, önlerindeki gizemleri çözmelerine bağlıdır. Marslı (The Martian) 2015 En iyi uzay filmleri listesinin demirbaşı sayılan Marslı, vizyona girdiği 2015 yılında milyonlarca insanı sinema salonlarına çekmeyi başarmıştı. Bilim kurgu türünün usta ismi Ridley Scott’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Andy Weir’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. Filmin yükünü tek başına sırtlayan başrol ise Matt Damon. Bir görev için Mars’a gönderilen astronotlardan Mark Watney, şiddetli fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir...

Yıldızlararası (Interstellar) 2014 Uzay filmleri arasında en iyi bilim kurgu yapımı olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Yıldızlararası, son yıllara damga vuran filmlerden biridir. Christopher Nolan imzalı epik uzay filminin başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey üstlenirken ona, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine gibi isimler eşlik ediyor. İklim değişikliği sebebiyle medeniyet çökmenin eşiğine gelmiştir. İnsanlık hayatına devam etmek için yeni bir arayış içindedir. Bütün bu olumsuzluklar bilim insanlarını tüm ihtimalleri değerlendirebileceği pozisyona getirmiştir. İnsanlık yok olmanın eşiğindeyken bir grup astronot, yaşanabilir başka bir gezegen bulmak için bir solucan deliğinden geçerek tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) 2014 Marvel Sinematik Evreni filmlerinden biri olan Galaksinin Koruyucuları’nın başrollerini Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper ve Zoe Saldana üstlenmektedir. James Gunn yönetmenliğindeki film çok beğenilmiş ve ilerleyen yıllarda bir seriye dönüşerek devam filmleri çekildi. Aksiyon dolu epik bir uzay macerası olan "Galaksinin Koruyucuları" izleyicileri maceraperest Peter Quill'in tüm evreni tehdit eden hırslara sahip, güçlü bir kötü karakter olan Ronan'ın çok istediği esrarengiz bir gök cismini çaldıktan sonra acımasız bir ödül avının nesnesi haline geldiği bir maceraya götürüyor.

Uzay Oyunları (Ender's Game) 2013 Orson Scott Card'ın 1985’te yazdığı aynı adlı romandan beyaz perdeye uyarlanan film, usta oyuncularla dolu kadrosuyla adeta göz kamaştırıyor. Harrison Ford, Ben Kingsley ve Viola Davis gibi usta isimlerle birlikte genç yetenekler Asa Butterfield ve Hailee Steinfeld bilim kurgu filminde boy gösteriyor. Uzayda geçen, uzay filmleri arasında iddialı bir yere sahip olan Uzay Oyunları, Böceğe benzeyen uzaylıların tehdit ettiği insanoğlunu ve hükümetin zeki çocukları seçerek bunlarla nasıl savaşılacağını öğretmesi üzerine kurulu olan filmde, oldukça zeki bir çocuk savaş eğitimi almak için askeri bir okula gönderilir. Yerçekimi (Gravity) 2013 Senaryosunu Alfonso Cuarón ve oğlu Jonás Cuarón'un yazdığı, yönetmenliğini Alfonso Cuarón’un üstlendiği film, 10 dalda Oscar’a aday olurken 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kurgu' ve 'En İyi Görüntü Yönetimi' dahil 7 dalda Oscar ödülüne layık görüldü. Uzayda geçen filmler arasında en çok ödül kazananlardan biri olan Yerçekimi’nin başrollerini Sandra Bullock ve George Clooney ikilisi üstleniyor.

Tıp mühendisi Dr. Ryan Stone ve deneyimli astronot Matt Kowalsky bir görev için uzaya çıkar. Rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Eve dönüş yolunu bulabilecekler mi? Prometheus (2012) Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, İdris Elba, Logan Marshall-Green ve Charlize Theron gibi isimlerin yer aldığı uzay filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Film, hayatın başlangıcına dair araştırma yürüten bir ekibin evrenin en karanlık noktasında yaşadıkları maceralara odaklanıyor. İnsanlığın kökeni arayan mürettebat farklı bir gezegene gelerek insan ırkının yok olmasına neden olabilecek bir tehdidi keşfeder. Ay (Moon) 2009 Duncan Jones'un ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olan Ay, babası David Bowie’nin 1976’da rol aldığı The Man Who Fell to Earth’e de göndermeler yapmıyor değil. Son derece başarılı bir ilk film olarak kabul gören Moon, Jones’a bir yönetmenlik kategorisinde bir de BAFTA kazandırmıştı. Bol ödüllü filmin başrolünde Sam Rockwell etkileyici bir performansa imza atıyor.

Astronot Sam Bell, Ay’da tek başına idare ettiği bir enerji merkezinde üretilen enerjiyi Dünya’ya göndermekle görevli bir Lunar Industries çalışanıdır. Zaten yalnız bir hayat süren Sam, uydu bağlantısının da kopmasıyla insanlarla bağlantısını tamamen kaybeder… Uzay Yolu (Star Trek) 2009 Star Trek efsanesinin on birinci filmi olan Uzay Yolu’nun yönetmen koltuğunda, bilim kurguya olan ilgisiyle ön plana çıkan isim J.J. Abrams oturuyor. Star Trek macerasının kahramanlarının gençlik yıllarını konu alan film, En İyi Makyaj dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Evren tehdit altındadır ve geleceği parlak görünmez. Bu durum ile mücadele vermesi beklenen de elbette Atılgan ve ekibidir. Türlü tehlikelere göğüs germeleri gerekecek olan Kaptan Kirk ve Spock arasında mücadele de en keskin hali ile sürecektir. Görev: Mars (Mission to Mars) 2000 Brian De Palma yönetmenliğindeki film, bir bilim kurgu bir aksiyon filminden çok bir belgeseli andırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Tim Robbins, Gary Sinese ve Connie Nielsen gibi isimler yer alıyor. Mars’a ilk kez içinde insan bulunan bir uzay aracı gönderilir. Fakat bu araç gizemli ve büyük bir felaketle karşılaşınca, özel bir ekip trajedinin içyüzünü araştırmakla ve hayatta kalanları geri getirmekle görevlendirilir.

Dune (1984) Frank Herbert'ün 1965 tarihli romanından sinemaya uyarlanan Dune, epik bir bilim kurgu filmidir. Star Wars kadar kıymeti bilinmese de bilim kurgu hayranları tarafından saygı gösterilen uzay filmlerinin başında gelir. Filmin geniş kadrolu oyuncu kadrosunda Kyle MacLachlan, Sting, Jose Ferrer, Virginia Madsen, Linda Hunt, Patrick Stewart, Max von Sydow, Sean Young ve Jürgen Prochnow gibi isimler yer alıyor. David Lynch tarafından uyarlanan film, çöl gezegeni Dune’u kontrolü altına almak isteyen 3 ırkın savaşını ve gezegen halkının beklediği mesih’in gelişini anlatıyor. Tüm zamanların en iyi bilimkurgu roman serilerinden biri olan Dune’ün, Denis Villeneuve tarafından çekilecek sinema uyarlaması da 2020 yılının sonlarına doğru vizyondaki yerini alacak. Yaratık (Alien) 1979 Uzay filmleri arasında özel bir yere sahip olan Yaratık, bu tür arasında kült mertebesine ulaşmış yapımlardan biridir. Bilim kurgu filmlerinin usta ismi Ridley Scott yönetmenliğindeki filmde, Yaratık'ın tasarımını İsviçreli tasarımcı H.R. Giger yapmıştır. Yaratık filmi gişelerde büyük başarı yakalayınca, günümüze dek toplam 5 devam film daha çekildi. Yaratık serisi, ilk filmin ardından çeşitli yönetmenler tarafından devam ettirilse de, Ridley Scott imzalı bu film hem serisinin, hem de ait olduğu bilimkurgu türünün en önemli yapıtlarından biri olarak kabul görmüştür.