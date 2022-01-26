Kalp Yarası dizisi bitiyor mu? Kalp Yarası final bölümü ne zaman?

ATV ekranlarından geçtiğimiz Haziran ayında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan Kalp Yarası dizisiyle ilgili kanal yönetimi final kararı aldı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi 4 hafta sonra ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta 28. bölümü ekrana gelen dizinin 32. bölümde final yapmasına karar verildi. Dizinin finali ise 21 Şubat'ta yayınlanacak.



Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz'ın rol aldığı dizisi haftalarca aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekmişti. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizi pazartesi akşamları seyirciyle buluşuyordu.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.



Ferit'in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande'nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit'in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.

Ferit ve Ayşe'nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.



