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    4. Kan donduran olay! Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi... Güvenlik kamerasına böyle yakalandı

    Kan donduran olay! Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi... Güvenlik kamerasına böyle yakalandı

    09.12.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'nın Belford Roxo kentinde iki komşu arasında başlayan köpek dışkısı kavgası bir anda kontrolden çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ikili arasında sokakta başlayan tartışmada Fernando dos Santos, komşusu Paulo Roberto Alves'in üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alves hastaneye kaldırılırken durumunun ciddi olduğu belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER 70 yaşındaki Fernando dos Santos, kendisini köpeğinin evinin önünde dışkılamasına izin vermekle suçlayan 61 yaşındaki komşusu Paulo Roberto Alves ile bir anlaşmazlık yaşadı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Santos aniden Alves'in üzerine bir kova benzin atarak onu ateşe verdi.

    ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

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    Diri diri yanan adam acı içinde sokakta koşuşturmaya başladı. 3 metrelik alevlerin yuttuğu adamın vücudunun yüzde 95'nin yanıklarla kaplı olduğu belirtildi. Alves'in sağlık durumu ciddiyetini korurken tedavisine hastanede devam ediliyor.

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    Yerel basında çıkan haberlere göre saldırgan, benzini günün erken saatlerinde aldığını ve ardından onu ateşe vermeden önce Alves'i takip ettiğini itiraf etti. Ancak olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya köpek kavga
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