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  4. Aşk üçgeni zannettiler aslında beşgen çıktı! Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

Aşk üçgeni zannettiler aslında beşgen çıktı! Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

20.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Bangkok şehri yakınlarındaki Pathum Thani eyaletinde Taylandlı kıskanç iki eşli adam adeta sinir krizi geçirerek dehşeti yaşattı. Kıskançlık krizine giren ismi açıklanmayan adam Pathum Thani eyaletindeki ikinci el bir tişört dükkanında üçüncü eşini vurdu. Vurulan 27 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Tayland’ın Bangkok şehri yakınlarındaki Pathum Thani eyaletinde 27 yaşındaki Araya Aumsart isimli bir kadın kıskanç kocası tarafından vuruldu. Araya'nın 38 yaşındaki kocası Chonkawee Deechan, kadının başka bir adamla ilişkisi olduğunu düşündüğü için kıskançlık krizine girdi. Olay gününde ikili arasında şiddetli bir tartışmanın yaşandığı ve adamın yanında getirdiği silahla Araya’yı başından vurduğu ifade edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başından yaralanan Araya, olaya şahit olanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastane raporuna göre Araya'nın durumu ağırdı ve mermi hala kafatasına saplanmıştı. Polis, Chonkawee'yi yakalamayı başardı ve cinayete teşebbüs ile izinsiz silah bulundurma dahil olmak üzere iki suçlamayla tutuklandı.

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cinayet Tayland yasak aşk

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