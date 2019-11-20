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Kanada'da yeni hükümet kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 22:49 | Son Güncelleme

Kanada'da yeni hükümet kuruldu

TORONTO (AA) - Kanada'da 21 Ekim'de yapılan federal genel seçimlerden 157 milletvekiliyle birinci parti olarak çıkmasına rağmen tek başına iktidar olamayan Liberal Parti lideri Justin Trudeau'nun azınlık hükümeti, yemin ederek göreve başladı.

Federal başkent Ottawa'daki Kanada Genel Valiliğinde gerçekleştirilen yemin törenine, Kanada Genel Valisi Julie Payette, kabinedeki bakanlar, aileleri, eski siyasetçiler ve bazı davetliler katıldı.

Daha önce 31 olan bakanlık sayısını, ikinci dönemde 35'e çıkaran Başbakan Trudeau'nun, ikinci dönemde de kabinedeki cinsiyet paritesini korudu.

- En dikkat çeken gelişme

Trudeau'nun azınlık hükümetindeki en dikkat çekici gelişme, eski Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland isminde yaşandı.

Kanada siyasi çevrelerince oldukça başarılı bulunan hariciye tecrübesinin ardından, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Freeland'in, ülke içi sorunlar, eyalet hükümetleriyle yaşanan uyuşmazlıkların çözülmesinde ve bölgesel ekonomileri güçlendirme konusunda çalışacağı bildirildi.

Yeni kabinede Freeland'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine ise Montreal Milletvekili François-Philippe Champagne getirildi.

Kabinenin önemli bakanlıklarında isimler değişmezken, seçim bölgesinden seçilemeyen eski Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale'in yerine, Toronto'dan parlamentoya giren eski Toronto Polis Şefi Bill Blair getirildi.

- Ahmed Hussen, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

Kabinedeki 2 Müslüman bakandan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Somali asıllı Ahmed Hussen, yeni dönemde Aile, Çocuk ve Sosyal Gelişme Bakanı olarak görev aldı.

Daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanı olan Afgan asıllı Maryam Mounsef de yeni kabinede Kadın ve Cinsel Eşitlik Bakanı olarak yerini korudu.

Bu arada Aile, Çocuk ve Sosyal Gelişme Bakanı Hussen, yemin ederken diğer bakanlardan farklı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine el bastı.

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