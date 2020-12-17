Kanser hastaları koronavirüs aşısını ne zaman yaptırmalı? Uzmanından önemli uyarı

Kanserin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlatan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan, "Verilere baktığımızda Türkiye'de her yıl yaklaşık 210 bin yeni kanser hastası teşhis ediliyor" dedi. Rakamlar bu kadar yüksekken koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu dönemde kanser hastalarının Kovid-19 aşısı olmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Arslan, Çin aşısının inaktif aşı grubunda olduğunu ve bu aşının kanser hastaları için tehlike oluşturmayacağını hatırlattı.

KANSER HASTALARI KORONAVİRÜS AŞISINI NE ZAMAN YAPTIRMALI?

Aşıların uygulanmasında zamanlamanın başarı açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz Arslan, "Remisyonda olan, kanser tedavisini tamamlamış, tedavilerinin üzerinden 3 ay geçmiş tüm kanser hastaları erişkin aşı şemasında olan tüm aşılar yapılabilir. Bu hastaların aşılanmaları grip, zatürre ve Kovid-19 aşısı açısından önem taşıyor. Tüm kanser hastaları erişkin aşı takvimindeki aşılar açısından hekimleri tarafından değerlendirilmeli. Aşının aktif kemoterapiye başlamadan 2 hafta önce ya da tedavi tamamlandıktan 3 ay sonra aşılama yapılması hastayı daha çok koruyacaktır. O nedenle aşıların bu aralıkta yapılmasını öneriyoruz. Fakat canlı ve zayıflatılmış aşıların uygulanmasının kemoterapiye başlamadan yaklaşık 4 hafta önce yapılması gerekir. Çünkü aktif infeksiyona yol açabilir” uyarısında bulundu.