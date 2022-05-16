Kansızlığa ne iyi gelir? Kansızlık belirtileri ve kansızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Bir çeşit kan hastalığı olarak tanımlanan kansızlık, kanda normalden çok daha az kırmızı kan hücresi (alyuvar) bulunduğunda hücrelerdeki oksijen yetersizliği ile ortaya çıkar. Kırmızı kan hücreleri için oldukça büyük önem arz eden yapı taşı ise hemoglobindir. Hemoglobin; akciğerden, vücuttaki hücrelere oksijen taşıma görevini yerine getirmekten sorumlu, demir bakımından zengin bir proteindir. Kansızlığa yol açan farklı nedenler vardır ve kansızlık belirtilerine dikkat etmek gerekir ki tedavi için vakit kaybetmeden harekete geçilebilsin.

KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kansızlık baş döndürür mü? Bu soruyu evet olarak cevaplayabiliriz. Kansızlık hemoglobin seviyesinde düşüşe sebep olduğu için özellikle halsizlikle birlikte baş dönmesi de çok sık görülmektedir.

KANSIZLIK KİLO YAPAR MI?

Kansızlık yaşayan kişilerde havadan sağlanan oksijen verimli kullanılmadığı için tüketilen besinlere dikkat edilse ya da diyet yapılsa bile yağ yakmada bazı zorluklar meydana gelebilir. Bu yüzden özellikle diyet yapan hastaların mutlaka bir diyetisyen yardımıyla zayıflamaları gereklidir.

Kansızlığın belirtilerinin birkaçından bile muzdaripseniz vakit kaybetmeden bir dahiliye uzmanına başvurun.

Kansızlık belirtileri:

Halsizlik

İştahsızlık

Çabuk öfkelenme

Depresyon

Göz beyazında sarama

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Cinsel isteksizlik

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Güçsüzlük

Uyku hali

Kemik ve eklemlerde ağrı

Unutkanlık

Tırnaklarda incelme ve saç dökülmesi

Kış aylarında artan el ve ayaklarda üşüme

Baş ağrısı

Göğüs ağrısı

Ayaklara kramp girmesi

Adet düzensizliği

Boğaz ağrısı

Bebeklerde ve çocuklarda büyüme geriliği

El ve ayakların devamlı soğuk olması

Hızlı ve düzensiz kalp atışı

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Konsantrasyon eksikliği

Hiperaktivite

KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR / KANSIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kansızlık tanısı sonrası doktorunuz sizden çeşitli tavsiyeler almanızı ve yeme alışkanlıklarınızı değiştirmenizi, belli bir diyet uygulmanızı isteyebilir. Kansızlığa ne iyi gelir diyenler doktorun saydığı bu istekler arasında kendilerine uygun olanları tercih edebilirler. Kansızlık tedavisi için ne yapılması gerekir?

1. Demir takviyesi

Kansızlık için uygulanan tedavi genellikle kansızlığın sebeplerine göre farklılık göstermektedir. Kansızlık nasıl giderilir? Kansızlığın en yaygın sebebi demir eksikliği olduğu için hekimler öncelikle kişiye demir takviyesi yaparak hemoglobin seviyelerini artırmayı uygun görürler. Demir takviyesi hastaya damar yoluyla da verilebilir ya da demir tabletleri kullanılarak da tedavi uygulanabilir.

2. Diyet

Kansızlık problemi ile karşı karşıya kalan hastalar mutlaka demir içeren yiyeceklere ağırlık vererek bir diyet programı oluşturmalılar. Kansızlık için ne yemeli? Demir içeren en faydalı besinler; yumurta, kırmızı et, pekmez, kuru meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fıstık, fındık ve kuru baklagillerdir. Bu besinler yeterli miktarda tüketildiğinde hemoglobin seviyelerinde kısa sürede artış görülür. Eğer kendiniz bir diyet programı oluşturmakta zorlanıyorsanız bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Çünkü demir takviyesi yaparken yanlış tercih ettiğiniz diğer besinler demir emilimini azaltabilir. Örneğin fazla kalsiyum içeren besinler demir emilimini azalttığı için tedavi süresince az miktarda alınmalıdır.

3. Vitamin ve folik asit takviyesi

Eğer kişide B-12 vitamin eksikliği anemisi mevcutsa B-12 enjeksiyonu ile tedavi edilerek bu eksiklik giderilebilir. B vitamini "hydroxocobalamine" denilen bir madde görünümündedir. B-12 vitamini süt, et, yumurta ve somon balığında bol miktarda bulunur.

Veganlar ve vejetaryenler için özel olarak üretilmiş tabletler, güçlendirilmiş tahıllar ve soya ürünleri takviyesi kullanılması gerekebilir. Ayrıca C vitamini tüketimi de demirin vücutta tutulumunu artırır. Bu yüzden C vitamini alımına da dikkat edilmelidir.

Folat eksikliği yüzünden kansızlık yaşayan kişilere de folik asit tabletleri reçete edilir. Folik asit genelde B-12 ile beraber reçete edilir. Folat tabletleri ile birlikte folat bakımından zengin gıdalar tüketmek de önemlidir. Bu gıdalar; yeşil lahana, brokoli, bakliyatlar, fındık ve yeşil yapraklı sebzelerdir.

AŞIRI KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hafif demir eksikliği anemisi genellikle komplikasyonlara neden olmaz. Bununla birlikte, tedavi edilmezse, demir eksikliği anemisi şiddetli hale gelebilir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere sağlık sorunlarına yol açabilir:

Kalp sorunları: Demir eksikliği anemisi hızlı veya düzensiz kalp atışına yol açabilir. Anemikken kanınızda taşınan oksijen eksikliğini telafi etmek için kalbiniz daha fazla kan pompalamalıdır. Bu, genişlemiş bir kalp veya kalp yetmezliğine yol açabilir.

Hamilelik sırasında sorunlar: Gebe kadınlarda şiddetli demir eksikliği anemisi prematüre doğumlar ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerle bağlantılıdır. Ancak, doğum öncesi bakımlarının bir parçası olarak demir takviyesi alan hamile kadınlarda durum önlenebilir.

Büyüme sorunları: Bebeklerde ve çocuklarda şiddetli demir eksikliği anemiye yol açabilir, aynı zamanda büyümeyi ve gelişmeyi geciktirebilir. Ek olarak, demir eksikliği anemisi enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık ile ilişkilidir.

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

1. Demir eksikliği

Kansızlığın en yaygın sebeplerinden biri şüphesiz demir eksikliğidir. Eğer vücudunuzda yeterli miktarda demir yoksa kırmızı kan hücreleri vücut için gerekli olan hemoglobini üretemez. Demir eksikliği hangi belirtilerle ortaya çıkmaktadır? Eğer demir eksikliğinin sebebi tespit edilirse kansızlık da kolaylıkla tedavi edilebilir. Demir eksikliğinin nedenleri:

Hamilelik: Hamilelik döneminde demir eksikliğinin ortaya çıkması çok olağan bir durumdur. Çünkü hamilelik döneminde vücut hem bebeğin hem de anne adayının yeterli oksijeni ve besini alabilmesi için ekstra demire ihtiyaç duyar. Bu yüzden hamile kadınların birçoğu gebeliğin 20. haftasından sonra demir takviyesi almaya başlar.

Mide ya da bağırsakta kanama: Sindirimin başlıca organları mide ve bağırsaklardır. Mide ve bağırsaklarda görülen kanamaya genellikle non steroidal antienflamatuar ilaçlar, aspirin ya da ibuprofen gibi ağrı kesici ve intihap önleyici ilaçların uzun süreli kullanımı sebep olmaktadır. Ayrıca mide ülserleri de kanamaya sebep olabilir. Bu durum, yaşanan kan kaybından ötürü demir eksikliği anemisine sebep olarak kansızlığa yol açabilir.

Beslenme şekli: Beslenme şekli yani demir yönünden zengin gıdalar tüketmemek demir eksikliğine sebep olabilir. Sadece demir eksikliği yönünden yetersiz gıdalar almak tabii ki demir eksikliği anemisine yol açmaz ancak uzun süre tek taraflı beslenmek ve demir içeren besinler tüketmemek kansızlığa yol açabilir. Yapılan araştırmalar vejetaryenlerin et tüketmedikleri için anemiye yakalanma risklerinin daha fazla oluğunu göstermiştir.

2. B-12 vitamini eksikliği

Vücudun demir gibi kırmızı kan hücreleri üretebilmesi için Folik asit ve B-12 vitaminine de ihtiyacı vardır. Kansızlığın yol açtığı hastalıkların başında demir eksikliği anemisi ve B-12 vitamini eksikliği anemisi gelir. Eğer B-12 ve folik asit bakımından zengin gıdalar tüketmiyorsanız kırmızı kan hücrelerinin yeterli miktarda üretilmesine de engel oluyorsunuz demektir.

Bazı kişilerde durum daha farklı olabilir. Kişi aslında yeterince B-12 vitamini alır ancak vücudu bir şekilde bu vitamini işleyemez. Bu durumda yine B-12 vitamin eksikliği anemisinin ortaya çıkması kaçınılmaz olur.

3. Kronik hastalıklar

Kronik böbrek hastalarının pek çoğunda demir eksikliği anemisi ile karşılaşılmaktadır. Bu yüzden hekimler genellikle böbrek hastalarına demir takviyesi yapmayı uygun görürler.

Diğer kırmızı kan hücrelerinin üretimini yavaşlatan kronik hastalıklar ise; kanser hastalıkları, romatoid artrit, HIV/AIDS, lupus ve Crohn hastalığıdır.

Kansızlığın diğer nedenleri; regl dönemi, kemik iliği hastalığı ve hücresel sorunlar, hemolitik ve aplastiktir.

KANSIZLIK NEDİR?

Demir eksikliği anemisi, kanın yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresinden yoksun olduğu yaygın bir anemi türüdür. Kırmızı kan hücreleri vücudun dokularına oksijen taşır. Demir eksikliği anemisi, kanın yeterli, sağlıklı kırmızı kan hücresinden yoksun olduğu yaygın bir anemi türüdür. Kırmızı kan hücreleri vücudun dokularına oksijen taşır. Demir eksikliği anemisini demir takviyesi ile düzeltebilirsiniz. Bazen demir eksikliği anemisi için ek testler veya tedaviler gerekebilir, özellikle doktorunuz dahili olarak kanamanızdan şüpheleniyorsa.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Birçok kişinin hayatını zorlaştıran kansızlığa ne iyi gelir? Doktorlar kansızlık tedavisi için farklı önerilerde bulunurlar. Bunlardan biri de besin tüketimidir. Kansızlığa iyi gelen çeşitli yiyecekler vardır. Kansızlığa iyi gelen yiyeceklerin tüketilmesi durumunda kişiler ilaçlara bile gerek duymadan kansızlık sorununu çözebilirler. İşte kansızlığa iyi gelen yiyecekler: