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Kapıcılar Kralı’nın yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

17.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı’nın oyuncuları arasında Kemal Sunal, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ, Şevket Altuğ gibi isimler yer alıyordu. Sevilen filmde Sevda Ferdağ güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biriydi. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Kapıcılar Kralı’nın yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaristliğini Umur Bugay'ın üstlendiği Kapıcılar Kralı filmi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağına hayat veren usta oyuncu Sevda Ferdağ'ın son hali çok şaşırttı.

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İlk olarak 1977 yılında yayınlanan Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal kapıcı Seyit karakterini canlandırıyordu.

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Kapıcı Seyit'i dolandıran bir kadın karaktere hayat veren ünlü oyuncu Sevda Ferdağ güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çekti.

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Şimdilerde 80 yaşında olan Ferdağ 150'yi aşkın filmde rol aldı. Türk filmlerinin aranılan isimlerinden biri olan Sevda Ferdağ bir dönem sahneye de çıktı.

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Ünlü isim Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza'nın eski aşkına hayat verdi. Usta oyuncu en son 2009 yılında Ömre Bedel dizisinde rol aldı.

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