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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 08:33 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-İstanbul-Edirne istikametine giden kavşak kolları, üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışına Kınalı Kavşağı'nın diğer kollarından kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde, Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri mevkisi 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun Himmetdede geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aydın-Muğla yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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