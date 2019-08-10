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Karaaslan dünya şampiyonu özel sporcularla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İsviçre'de düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren özel sporcularla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İsviçre'de düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan Samsunlu özel sporcularla buluştu.

Karaaslan, 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan Türk Milli Takımı sporcularıyla Amisos Kafe'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Dünya şampiyonu olan sporcuların mutluluklarını paylaşan Karaaslan, 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın kazandığı 11 madalyanın 6'sını Samsunlu sporcuların almasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Samsun'un spor altyapısı çok güçlü bir kent olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bu altyapı sayesinde Samsunlu sporcular hem Türkiye'deki turnuvalarda hem de dünya şampiyonluklarında çok iddialı hale geldi. İsviçre'deki şampiyonada 11 madalya kazanan Milli Takım sporcularımızın 6'sının Samsunlu olması bizi çok daha ayrı sevindirdi. Bu bizler için gurur vesilesidir. Samsun artık dünyada adından başarısıyla söz ettiriyor." dedi.

Sporcuları destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini ileten Karaaslan, "Emeği geçen antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Özel sporcularımıza her zaman destek sunmaya devam edeceğiz. Onların elde ettiği bu başarıları hep birlikte daha da yükseğe taşıyacağız." diye konuştu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan dünya şampiyonu Özel sporcular Samsun

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