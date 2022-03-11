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Karabasan gelmesini hafife almayın! Sık yaşanması durumunda...

11.03.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında karabasan olarak adlandırılan uyku felci, kişinin uykudan uyanıp vücudunu hareket ettirememesi olarak tanımlanıyor. Uyku felcinin kişiye rahatsızlık veren oldukça stresli bir durum olduğunu belirten uzmanlar, beraberinde bazı halüsinasyonlar, odanın içerisinde aslında olmayan bazı şeyler veya kişiler görülebildiğini ifade ediyor. Uzmanlar, uyku felcinin çok tehlikeli durum olmadığını söylüyor ancak sık yaşanması durumunda uyku bozuklukları uzmanına başvurulmasını tavsiye ediyor.

Karabasan gelmesini hafife almayın! Sık yaşanması durumunda...

Uyku felcinin halk arasında karabasan olarak da adlandırılan bir rahatsızlık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, “Bu rahatsızlığın belirtisi kişinin uykudan uyanıp vücudunu hareket ettirememesidir. Kişi uykunun ortasında gözlerini açar. Etrafını görebilir. Ancak vücudunda herhangi bir kasını hareket ettiremez. Kişiye rahatsızlık ve ıstırap veren oldukça stresli bir durumdur. Kişi beraberinde bazı halüsinasyonlar, odanın içerisinde aslında olmayan bazı şeyler veya kişiler görebilir.” ifadelerini kullandı.

NARKOLEPSİ HASTALARI UYKU FELCİNİ SIK YAŞIYOR

Kişiye rahatsızlık veren bir durum olmasına karşın, uyku felcinin aslında çok tehlikeli bir durum olmadığını söyleyen Prof. Dr. Barış Metin, “Bir süre içerisinde kendiliğinden geçer. Daha çok narkolepsi hastalarında karşılaşılan bir durumdur. Yani gündüz kontrolü dışında aşırı miktarda uyuyan hastalar vardır. Narkolepsi hastaları, geceleri uyku felcini de sıklıkla yaşarlar. Bununla beraber narkolepsi hastaları dışında, herkes ara sıra uyku felci yaşayabilir.

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Özellikle çok stresli ve yorgun dönemlerde uyku felci yaşamak, kişinin muhakkak ciddi bir hastalığı olduğunu göstermez. Nadiren yaşanması durumunda bir tedaviye gerek yoktur. Ancak sık sık uyku felci yaşanıyorsa mutlaka bir uyku bozuklukları uzmanıyla görüşülmesi gerekir.” dedi.


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