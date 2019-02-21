Karabük’te 2 katlı ev alev alev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gökgöz köyü Dayılar Mahallesi’nde sabaha karşı Hüseyin Benli’ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiyeye haber verdi. Ekipler binayı saran alevlere kısa sürede müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldılar. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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