Karadağ ve Kuzey Makedonya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan artan kayıt ücretleri nedeniyle çekildi!

Geçen sene Ukrayna'nın kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl savaş nedeniyle Liverpool'da düzenlenecek. Ancak Karadağ ve Kuzey Makedonya yarışmaya katılmama kararı aldı.

ÜLKELER ÜCRET ÖDÜYOR

Ülke yayın kuruluşları yarışmaya katılmak için ücret ödüyor, miktar ülkenin büyüklüğüne göre değişiyor. Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından bazı ülkelerden daha fazla ödeme yapmaları istendi.

BBC’nin haberine göre, katılan tüm yayıncıların normalde girmesi için toplam maliyet yaklaşık 5 milyon sterline (105 milyon TL) kadar çıkıyor, ancak her bir katılımcının tam olarak ne kadar ödediği kamuya açıklanmıyor. Başka ülkelerin de ek maliyet nedeniyle çekilmeyi düşündüğü konuşuluyor. Etkinliğin Ukrayna adına Mayıs 2023’te Liverpool’da sahnelenmesi için BBC’nin 8- 17 milyon sterlin arasında bir ödeme yapması bekleniyor.

Kuzey Makedonya’dan yapılan açıklamada, ‘katılım için artan kayıt ücretinin’ yanı sıra ülkedeki enerji krizinin onları bu kararı almaya zorladığını söyledi. Karadağ devlet televizyonu RTCG “Kayıt ücretlerinin önemli maliyetlerinin yanı sıra Büyük Britanya’da kalmanın maliyetine ek olarak – sponsorların ilgisizliğiyle de karşılaştık, bu nedenle mevcut kaynakları ulusal projelerin finansmanına yönlendirmeye karar verdik” dedi.

RUSYA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Büyük bir mali katkı sağlayan Rusya, Ukrayna’yı işgal ettikten sonra bu yılki yarışmadan ihraç edilmişti. 2023’te Liverpool’a giden ülkelerin tam listesinin bu hafta Eurovision organizatörleri tarafından onaylanması bekleniyor.



