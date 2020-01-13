Karahisar Kalesi kış güzelliğiyle cezbediyor

"Kalemiz birçok kuşatma ve savaşa şahitlik etmiş. Bu kış gününde de tarihe iz bırakan kalemizin bembeyaz kara bürünmüş görüntüsü ayrı bir güzellikte. Bu güzelliği görmek isteyen çok sayıda turist kaleye akın ediyor. Belediye olarak biz de bu güzelliği koruyabilmek için çalışıyoruz. Kale çevresi 9 ayrı noktadan aydınlatılmakta. Şehrimizi sahiplenme kapsamında tüm projektörlerimizi tasarruflu ampullerle çevirdik. Bu yapılan işle yüzde 90 enerji tasarrufu sağladık. Çavuşbaş Mahallesi'ne bakan kısımlarda park çalışmalarımız oldu. Kale eteklerinde çayımızı ve kahvemizi yudumlayarak, şehri izleyebileceğimiz teraslar oluşturduk."

