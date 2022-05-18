Karamollaoğlu çağrıda bulundu: Öncelikli alan ilan edilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Yersiz ve gereksiz gündemlere takılıp kalmayacaklarını, iktidarın gerçek gündemi unutturmak adına ortaya her gün bir yenisini attığı kısır tartışmaları dikkate almayacaklarını belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin gerçek gündeminin başında, adalet ve ekonominin geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu, vatandaşın şu anda ekonomiden dolayı pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"ÖNCELİKLİ ALAN İLAN EDİLMELİ"

Tarımda her geçen gün, gübre ve akaryakıta zam geldiğini ve tarım politikalarının sil baştan yeniden yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Sadece ülkemiz değil, bütün dünya küresel bir gıda krizine dayanmış durumda. Bu gerçekleri görmezsek problemleri çözmemiz mümkün değil. Gıda ve tarımda kendi kendine yeterlilik, eskiye nazaran çok daha önemli hale geldi. Bu yüzden artık gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip derhal bir 'milli tarım ve gıda stratejisi' belirlenmelidir." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan israfın sadece parayla malla ilgili olmadığını, insanların umutlarını boşa çıkarma, enerjilerini tüketme ve hayallerini söndürmenin de israf sınıfına girdiğini belirtti.

Kaynak: AA

