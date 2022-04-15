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Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

15.04.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında siyaset gündeminde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmama ihtimali olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 'ben adayım' dedi mi? Tayyip Bey, seçime kadar gözlemleyecek, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek. Kendisi kaybetmiş olmayacak, başka aday kaybedecek, bu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Hülya Hökenek'in sunduğu programda siyaset gündemiyle ve genel seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu'nun açıklamasında en dikkat çekici yer ise seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmayacağı iddiası oldu.

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"KENDİSİ KAYBETMİŞ OLMAYACAK"

Karamollaoğlu açıklamasında, "Zorluyorlar; ille de adayınızı belirleyin. Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı, kimse kimseye 'şu adayı açıklayın da görelim' dedi mi? Biz mantıksızlıkları ortaya koymaktan bayağı becerili toplum haline geldik. Cumhur İttifakı niye açıklamıyor? Sayın Bahçeli sayın Erdoğan'ı 'bu benim adayım' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 'ben adayım' dedi mi? Tayyip Bey, seçime kadar gözlemleyecek, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka bir adayı gösterecek. Kendisi kaybetmiş olmayacak, başka aday kaybedecek, bu söyleniyor. Doğru mudur bilemem." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayının henüz duyurulmamasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir zaman adaylar seçim sathı mailine girmeden açıklanmaz. Niye açıklansın, niye ihtiyaç var? Ben belli sürede o adayın canına okurum, iftiralar atarım, sonunda o adamı çürütürüm, maksat bu. Ben bu tip iddiaları hiçbir zaman cevap vermiyorum. Bizim 6'lı masada konuşmadığımız konuyu neden toplumla görüşelim. Konuşmamışız. Bu zorlama doğru bir zorlama değil. Herkesin aklından 50 tane formül geçer. Bu formüllerin hiçbirine itibar edilmez. Ama düşüncedir, belki karar vericiler tarafından dikkate alınır. Eğer 6'lı masa diye bir masa varsa, bu masa da meseleleri görüşüyorsa, bu görüşmelerin de mahremiyeti varsa buna da saygı gösterilmelidir kanaatindeyim.


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