Beşiktaş’ta, sanatçılar tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında yayaların ve şoförlerin bilinçlendirilmesi amacıyla "Hedef yolda sıfır can kaybı" adıyla yolda grafiti çalışması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından trafik düzeni ve güvenliği kapsamında karayolunu kullananların eğitimindeki önemini belirtmek ve çeşitli kurum ile kuruluşların trafik eğitimine katkı sağlamasını artırmak için her yıl kutlanan " "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla bir çalışma yapıldı.

Grafiti sanatçıları tarafından Beşiktaş Levent’te belirlenen bir yolda bir çalışma yapıldı.

Grafiti sanatçısı Hasan Alveroğlu ile Muhammed Soydaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce Beşiktaş Levent’te trafiğe kapatılan bir yolda, yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek amacıyla grafiti çalışması yaptı.

Trafik ekiplerince kapatılan yolda malzemelerini alıp caddeye gelen sanatçı Alveroğlu ile Soydaş, Levent Caddesi’ndeki çalışmalarını adeta nakış işler gibi büyük bir titizlikle yaptı. Gölgeli yazılarla grafiti çizen sanatçılar, merkezi noktalardaki yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarının azalması amacıyla yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından çalışmasını bitirdi.

Sürücü ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yol ve yayaların geçiş noktasına kırmızı, beyaz ve siyah renklerin bulunduğu görsel çalışmalar yapan sanatçılar, görsellerin sosyal medya ve televizyonlar tarafından da kullanılacağı bildirildi.

Sanatçıların çalışmaları tamamlamasının ardından bazı cadde trafiğe açılırken, bazı vatandaşlar da ilgi duydukları görsellerle fotoğraf çektirdi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı, “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle, son dönemde yürütülen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyaları, karayollarındaki yoğun trafik denetimleri sayesinde 2019’un ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazası yüzde 33, trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 40, yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 oranında azaldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla kazalarda ölümlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.