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Karayolunda KBRN alarmı! Ekipler maskelerle müdahale etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 02:21 | Son Güncelleme

Düzce'de meydana gelen trafik kazası sonrasında yola dökülen kağıt rulolar trafiğin aksamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yola daha önce döküldüğü belirlenen bir malzemenin, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) madde olabilmesi şüphesiyle AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri, özel KBRN kıyafetleri ile bölgeye dökülen malzemeyi inceledi.

Karayolunda KBRN alarmı! Ekipler maskelerle müdahale etti!

Alınan bilgiye göre, R.P. yönetimindeki 58 BH 032 plakalı kağıt rulo yüklü tır, D-100 kara yolunun Selamlar Köyü kavşağında refüje çıkarak durabildi.

Kazada TIR'ın kasası devrilirken kağıt rulolar yola savruldu.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki rulolar nedeniyle kara yolunun Sakarya-Düzce istikametindeki trafik kontrollü olarak sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yola daha önce döküldüğü belirlenen bir malzemenin, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) madde olabilmesi şüphesiyle AFAD ekiplerine haber verdi.

Özel KBRN kıyafetleri ile bölgeye dökülen malzemeyi cihazlarla inceleyen AFAD ekipleri, malzemenin herhangi bir kimyasal risk taşımadığını belirledi.

TAVUK GÜBRESİ ÇIKTI

Kimyasal madde sanılan maddenin AFAD ekiplerinin yaptığı ölçüm sonrası tavuk gübresi olduğu anlaşıldı.

Kara yolundaki trafik, tırdan yola savrulan kağıt ruloların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
AFAD kimyasal atık Düzce

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