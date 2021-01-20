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Kargo aracı alevlere teslim oldu

20.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Fener mevkiinde kargo şirketine ait hafif ticari araçta yangın çıktı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Fener mevkiinde kargo şirketine ait hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken kargolarda kısmen zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Fener mevkii Altınoluk Mahallesinde kargo dağıtım şirketine ait U Ö yönetimindeki 34 JS 0732 plakalı kargo aracının motor kısmından dumanlar çıktı. Hafif ticari aracı yol kenarına çeken sürücü U.Ö. alevlerin büyümesi üzerine kargoları boşaltmaya ve aracı arkadaşıyla birlikte söndürmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye haber verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Altınoluk Müfrezesi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında tespit tutanakları tutuldu ve soruşturma başlatıldı. Hafif ticari araç yangında kullanılmaz hale geldi.

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