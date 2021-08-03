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Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...

03.08.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da karısı ve dört çocuğunu darp eden şüpheli polisler tarafından yakalandı. Kapıyı kilitleyerek polislere direnen şüpheli, kapısı kırılarak girilen evden yarı baygın halde çıkarıldı. Darp edilen kadın ve çocukları kurtarıldı.

Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...

Adana'da polis, karısını ve dört çocuğunu darp eden şüpheliyi, kapısını kırarak girdiği evde yakaladı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kişinin karısını ve çocuklarını darp ettiği, evine zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR EVDEN ÇIKARILDI

Polis, iki katlı evin ikinci katına çıkarak elinde bıçak bulunan şüpheli M.K. ile iletişime geçti. Bu sırada polis, ismi belirtilmeyen kadın ve 4 çocuğunun evden çıkmasını sağladı.

EVİN KAPISINI KİLİTLEYEREK POLİSLERE DİRENDİ

Evin kapısını kilitleyerek polise direnen M.K, ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Şüphelinin çağrılara cevap vermemesi üzerine mahalleye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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YARI BAYGIN HALDE AMBULANSA BİNDİRİLDİ

Savcılık talimatının ardından polis, itfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve girerek M.K'yi yakaladı.

Yarı baygın halde ambulansa bindirilen M.K'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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