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Karısının kendisini aldattığını iddia ederek katletti! Facebook'tan itirafını paylaşıp intihar etti... Kan donduran detaylar

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 16:07
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir adam, karısını ilişki iddiasıyla öldürdükten hemen sonra Facebook'ta ürpertici bir itirafta bulundu. Facebook paylaşımın ardından 63 yaşındaki George Lesniak daha sonra intihar etti. Polis olay yerine geldiğinde 59 yaşındaki Cathleen Lesniak ve 63 yaşındaki kocası George Lesniak'ın cesedini buldu.

Karısının kendisini aldattığını iddia ederek katletti! Facebook'tan itirafını paylaşıp intihar etti... Kan donduran detaylar

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde 59 yaşındaki Cathleen Lesniak isimli kadın yasak aşk yaşadığı iddia edilince kocası George Lesniak tarafından canice katledildi. Adam karısının kendisini aldattığını düşündü ve ham karısını hem kendisini silahla vurarak öldürdü.

"BU YÜZDEN ONU ÖLDÜRDÜM"

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63 yaşındaki George Lesniak isimli adam "ADAS Support" isimli Facebook grubuna intihar etmeden hemen önce, "Karım beni aldattığını itiraf etti, bu yüzden onu öldürdüm. Kendimi öldürmek üzereyim" notunu paylaştı. The NC Beat'in haberine göre, paylaşım daha sonra silindi.

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Fuquay-Varina Polis Departmanı'nın basın bültenine göre, polis saat 18:00'den hemen sonra çağrıldı. Polis olay yerine geldiğinde Fuquay-Varina evinde iki ceset buldu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
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