HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Karşı taaruz açıklaması sonrası Ukrayna'dan ilk başarı! Blagodatne'den sonra Makarivka da işgalden kurtarıldı

Karşı taaruz açıklaması sonrası Ukrayna'dan ilk başarı! Blagodatne'den sonra Makarivka da işgalden kurtarıldı

11.06.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volodimir Zelenskiy'nin karşı taaruz açıklaması sonrası Ukrayna'dan ilk başarısı geldi. Blagodatne'dan sonra Makarivka yerleşim yerinin de kurtarıldığı açıklandı.

Karşı taaruz açıklaması sonrası Ukrayna'dan ilk başarı! Blagodatne'den sonra Makarivka da işgalden kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşı taarruzun gerçekleştirilmekte olduğu yönlerdeki durumu değerlendirdi.

METRE METRE İLERLEME KATEDİLİYOR

Bahmut yönünde Ukrayna birliklerinin taarruz eylemlerine devam ettiğini belirten Malyar, "Berhove Barajı bölgesinde 250 metre ilerleme kaydettik.” ifadesini kullandı.

Malyar, güneyde iki yönde 300 ila 1500 metre arasında ilerlediklerine dikkati çekerek, "Blagodatne ve Makarivka yerleşim yerleri işgalden kurtarıldı." bilgisini paylaştı.

uk

Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, Ukrayna askerlerinin savunmaya devam ettiği bölgelerde hiçbir mevzinin kaybedilmediğini ileri sürdü.

Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyünü işgalden kurtardıklarını açıklamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal söylem! Sert tepki geldiSkandal söylem! Sert tepki geldi
MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi

Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"

Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"

Erdoğan'ın dünkü görüşmesinden sonra dikkat çeken 'ekonomi' mesajı!

Erdoğan'ın dünkü görüşmesinden sonra dikkat çeken 'ekonomi' mesajı!

Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı

Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.