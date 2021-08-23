Karsu: Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Karsu, tarihi Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına siyah elbise ve ışıltı bir çizme ile çıkan Karsu, "Elbisemi bit pazarından 15 Euro'ya aldım" diyerek kendisini dinlemeye gelen sevenlerini kahkahaya boğdu. Çaldığı piyanonun yanı sıra sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni toplayan güzel sanatçı yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.



Muhteşem bir performans sergileyen başarılı sanatçı, konserini dillere pelesenk olmuş şarkı 'Jest Oldu' ile noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.





