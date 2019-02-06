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Kartal'da bina çökmesine ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı - Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirilerek olay yerine intikal ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

Kartal'da bina çökmesine ilişkin soruşturma

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı - Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kartal soruşturma

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