İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirilerek olay yerine intikal ettikleri aktarıldı. Açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

Kartal'da bina çökmesine ilişkin soruşturma

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı - Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü