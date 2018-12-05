Ülkenin dört bir yanından onlarca avcının katıldığı organizasyonda kartallar havada yarıştı. Kazakistan'da milli spor olarak kabul edilen kartallarla avlanma izleyenlere muhteşem duygular yaşattı. İşte kıyasıya rekabete sahne olan yarışmadan göz alıcı görüntüler.

Kazakistan’daki geleneksel avcılık yarışmasından göz alıcı kareler

Kazakistan'da düzenlenen etkinlikte avcılar, tavşan gibi çeşitli hayvanları avlayan eğitimli kartallarını yarıştırdı.

Kazak Türkçesinde, kartalı yakalayıp eğiten ve avda kullanan avcılara kuşbeyi veya “bürkitçi” yani kartalcı denir.

Sputnik'in haberine göre, Kazakistan’ın en büyük kenti Almatı’nın doğusunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen avcılık yarışması bu yıl da ilginç görüntülere sahne oldu.

Diğer yırtıcı kuşlar gibi eğri gagaları, kaslı bacakları ve güçlü pençeleri ile inanılmaz bir av yeteneğine sahip olan kartallar, Almatı'da yapılan bir yarışmada avcılık becerilerini gösterdi.

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayandığı söylenen kartalla avlanma geleneği, Orta Asya'da hâlâ revaçta. Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya cumhuriyetlerinde büyük ilgi gören avcı kartalların yetiştirilmesi büyük maharet istiyor.

Sayat adı verilen ve oldukça popüler olan organizasyona, ülkenin dört bir yanından avcılar kartallarıyla birlikte katıldı.