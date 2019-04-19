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Kartepe beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan kar yağışında Kartepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, beyaza büründü.

Kartepe beyaza büründü

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan kar yağışında Kartepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, beyaza büründü.
Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi ve çevresi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerindeki yağmurun kar yağışına dönüşmesiyle kayak merkezinin bulunduğu oteller bölgesi, beyaza büründü. Kartepe'de kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ile ormanlıklarda kar kalınlığı, yaklaşık 10 santimetreyi geçti. Kartepe'ye çıkmak isteyenler zorlanınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayak merkezi bölgesindeki yollarda kar küreme çalışması yaptı. Kartepe'de bulunan otele gelenler ise kar yağışı altında yürüyüp, fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Kartepe beyaza büründüKartepe beyaza büründüKartepe beyaza büründüKartepe beyaza büründü

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