Kasko ikame araç süresi kaç gün, nasıl uzatılır? Kasko ikame araç nedir, nasıl alınır?

Kasko sigortasında yer alan “ikame araç” hizmeti, poliçede sunulan ayrıcalıkların başında gelir. Kasko sahiplerinin araçlarını belirli bir süre aralığında kullanamayacak olması durumunda kasko ikame araç temini büyük bir avantaj sağlar. İkame araç hizmeti, sigorta poliçesi sahibinin aracının servisteki bakım ve onarım süresinin uzaması halinde verilen bir hizmettir. Kaskodan ikame araç talebi yapıldıktan sonra koşullar değerlendirilir ve ikame araç 24 ila 48 saat içerisinde kasko sahibine teslim edilir. İkame aracın sigortalıda kalma süresi ise özel durumlar dışında en fazla 7 ila 15 gün arasında değişiklik gösterir. Özel durumlarda bu süre başvuru ile uzatılabilir.

Kasko ikame araç nedir?

İkame araç, kasko sahibinin yaptığı herhangi bir kaza halinde devreye giren bir hizmettir. Tarafsız bir eksper tarafından inceleme yapıldıktan sonra hasar gören aracın trafiğe çıkmamasına karar verilmesi durumunda, ilgili sigorta şirketinin temin ettiği yedek araçtır. Çizilme, vuruk ya da boya hasarı gibi küçük hasar sayılan durumlarda, yürüyen aksamda herhangi bir arıza yaşanmadığı için sigortalı, ikame araç hizmetinden yararlanamaz. Sigorta poliçesi hakkında bilgi alırken, ikame araç teminatından hangi durumlarda faydalanabileceğinizi detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Kasko ikame araç süresi kaç gün?

İkame araç, hasarlı durumdaki sigortalı aracın onarım süresi boyunca yerine temin edilen araç olarak tanımlanır. Bu araçlar genellikle hasarlı araçtaki hasar giderilene sigortalı tarafından kullanılır. İkame araç başvuru talebi ilgili sigorta şirketine ulaştıktan sonra kasko sahibi ikame aracını 24 ile 48 saat içerisinde teslim alabilir. Sigorta şirketinin politikasına göre değişmekle beraber ikame araç süresi en fazla 7 ila 15 gün arasındadır.

Kasko ikame araç süresi uzatma gibi bir durum geliştiğinde ilgili birimin onayının alınması gerekir. Araca ait tüm bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra, ikame araç anlaşmalı kiralık araç firmasına iade edilir.

Kasko ikame araç nasıl alınır?

İkame aracın alınabilmesi için bazı prosedürlerin tamamlanması gerekir. Kaza sonrası aracın güvenli bir şekilde trafiğe çıkamayacağı tespit edildikten sonra ikame araç teslim edilir. Bunun için bir eksper aracı inceler ve objektif olarak değerlendirir. Yapılan değerlendirmeler sonucu sürüş güvenliğini bozacak herhangi bir durumda ikame araç temini sağlanır. Gerekli koşullar oluştuktan ve eksper tarafından ikame araç temininin olumlu olarak değerlendirilmesinden sonra ilgili sigorta sahibine ikame araç, 7 ila 15 gün arasında kullanılacak şekilde teslim edilir.



