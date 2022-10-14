Kasko motor arızasını karşılar mı? Arabanın motor arızası kasko sigortasına girer mi?

Kasko, kaza ya da hasar durumu ile karşı karşıya kalınması halinde araçtaki tüm masrafları karşılar. Kasko; çarpma ya da çarpışma sonucu kaza, araca çarpılması ya da hırsızlık gibi ana teminatlar kapsamında sigortalı aracı, hasar masraflarına karşı koruma altına alır. Motor arızasının ödenmesi, hasarın sebebine ve poliçenin kapsamına göre değişiklik gösterir. Genellikle genişletilmiş kasko poliçelerinde motor arızasının karşılanacağına dair ek maddelere yer verilir. Kasko, teknik sorunlardan kaynaklanan motor arızalarını karşılar.

Kasko motor arızasını karşılar mı?

Kasko motor arızaları eğer teknik sorunlardan kaynaklanıyorsa teminat kapsamındadır. Ancak, motorun rutin bakımlarının yapılıp yapılmadığı durumun değerlendirilmesinde oldukça önemli bir etkendir. Rutin bakımları ihmal edilen motorlar daha sık arızalanabilir. Motorun yağsız ve susuz kalması ya da donması, çürümesi, paslanması ve bakımsızlığı sebebi ile bozulması halinde kasko hasarı karşılamaz.

Motorun yanması ise bazı kriterlere tabidir. Bu durum mekanik, elektronik ve elektrik donanımında yaşanan hasardan kaynaklanmıyorsa, kasko poliçesi kapsamı içinde değerlendirilmez. Aracın motor ve motor dışındaki diğer tüm parça ve mekanizmalarının rutin bakımlarının ihmal edilmemesi gerekir.

Kasko neleri karşılar?

Kasko zorunlu bir sigorta çeşidi değildir. Ancak, aracın yanması ya da çalınması gibi durumlar için standart teminatları kapsar. Sigortalının talepleri doğrultusunda bu teminatların kapsamı genişletilebilir. Sigorta şirketlerinin sunduğu kasko ürünleri arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Poliçede aksi belirtilmemişse, T.C. plakalarda kasko teminatı yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Aynı şekilde yabancı plakalı araçlar da ülke sınırlarımız içinde bir kaza yaşayabilir. Kasko teminatlarında, her yerde geçerli olması için yurt dışı teminatının da ek teminat olarak belirtilmesi gerekir. Kaskonun ödeme yaptığı durumlar nelerdir, inceleyelim.

Çarpma, çarpışma, düşme, yuvarlanma,

Yanma ve hırsızlık,

Asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık yaşanması,

Anahtarın kaybedilmesi,

Kötü niyetli hareketlere maruz kalınması,

Terör, deprem, sel ve heyelan gibi durumların yaşanması,

Aracın yetkisiz kişilerce çekilmesi,

Sigara ve benzer maddelerin verdiği zararlar,

Kemirgenlere karşı teminat,

Hasarsızlık koruma teminatı ve eskime payı düşmeme teminatı,

Kullanım kaybına karşı teminat, ihtiyari mali sorumlulukla ilgili teminatlar,

Koltuk ferdi kazası ve kilit sisteminin teminatı,

Acil sağlık ambulans hizmeti teminatı,

Hukuksal koruma teminatı ve mini onarım hizmeti teminatı,

Yol yardım hizmeti ve ikame araç teminatı gibi dar ve geniş kapsamda değerlendirilen birçok durumda kasko ödeme yapar.



