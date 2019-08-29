HABER

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda bir lüks tekne kayalıklara çarptı.

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda bir lüks tekne kayalıklara çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişilik mürettebat yaralandı.
Olay, dün gece 23.00 sıralarında Kaş açıklarında Beş Adalar Mevkisi Başak Adası yakınlarındaki koyda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik ‘Aldenis’ adlı lüks tekne henüz bilinmeyen bir nedenle Başak Adası’nda kayalıklara çarptı. Teknenin ön bölümünde hasar oluştu. Kazada kaptan ve gemiciden oluşan 2 kişilik mürettebat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tekneden karaya çıkarılan yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tekne kurtarma çalışmalarına başlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir İtalyan firmasına ait 25 metre uzunluğundaki lüks teknenin 2003 model ve 850 bin euro değerinde olduğu kaydedildi.

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.