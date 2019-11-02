HABER

Kastamonu'da üniversite öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maskeyle yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 17:16 | Son Güncelleme

Kastamonu'da üniversite öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maskeyle yürüdü

Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki "Belki de Sensin Topluluğu"nun üyesi yaklaşık 200 öğrenci, lösemiye dikkati çekmek için maske takarak yürüyüş yaptı.

Lösemi Farkındalık Yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri, dağıtılan maskeleri takarak Kışla Parkı'na yürüdü.

Öğrenciler, yürüyüşün ardından maskeleri "umudunu asla kesme", "umudumuz acılarımızdan daha büyük olmalı", "maskeleri atana kadar buradayız" gibi notlar yazarak parkta bulunan bir ağaca astı.

Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammed Hayati Taban, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocukların hastalığına dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Taban, "Maskelerle birlikte yürümemizin sebebi lösemili çocukların varlığını ve onlara yapılabileceklere yönelik farkındalık yaratmak. Belki de Sensin Topluluğu insanları kök hücre donörü yapmaya ikna etmeye çalışan bir topluluk. Üç tüp kanla kanserli bir insanın hayatını kurtarmaya aday oluyorlar." diye konuştu.

Topluluk başkanı Burak Kılıç da ameliyat maskesi takan bir hastanın dışarıda neler hissettiğini anlamak ve anlatmak için bu yürüyüşü düzenledikleri söyledi.

Kök hücreye yönelik toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Kılıç, "Hem öğrencilerde hem de Kastamonu halkında farkındalık olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiArnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Maganda kurşunu otomobilin arka camına isabet ettiMaganda kurşunu otomobilin arka camına isabet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat maskesi KASTAMONU lösemi yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da büyük yangın!

Son dakika: Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatıldı

Dikkat: Boğaz trafiği kapatıldı

MSB paylaştı! Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

MSB Twitter'dan paylaştı! Tel Abyad'da bulundu

Esenyurt'u karıştıran cinsel istismar iddiası! Polis müdahale etti

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.