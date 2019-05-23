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Kastamonu'da üreticilerin zorlu çeltik mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Tosya ilçesinde üreticiler, ekiminden pirinç haline getirilmesi aylarca büyük özveri ve zahmet gerektiren çeltik için çalışmaya başladı - Kaymakam Deniz Pişkin: - "Geçen yılki rakamsal verilere göre, Tosya'da 9 bin 600 dekar alanda çeltik üretimi yapıldı. Yaklaşık bin 500 dekarında Tosya'ya özgü Sarıkılçık pirinci üretildi. Toplamda 6 bin 500 ton ürün elde ettik"

MEHMET ULUSOYLAR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üreticiler zorlu bir süreç olan çeltik ekimine başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da 9 bin 600 dekar alanda pirinç ekimi yapılıyor.

Lezzetiyle rağbet gören Tosya pirinci, "Sarıkılçık" türüyle ön plana çıkıyor.

Coğrafi işaret almak için 2012'de başlatılan çalışmalar sonucunda "Sarıkılçık" türü pirinç tescil edilmişti.

Ilgaz'dan gelen kar sularıyla beslenen çeltik tarlalarında bu tür başta olmak üzere "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitleri de tüketiciye sunuluyor.

Çeltik üretimi için tarlalarda büyük kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor, tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.

Büyük özveri ve zahmetle pirince dönüşen çeltiğin yetişmesi, yaklaşık 5 ayda tamamlanıyor.

Belirli olgunluğa erişen çeltik biçerdöverlerle hasat ediliyor, ardından kabuklarından ayrılıp pirinç haline getirilip tüketiciye ulaştırılıyor.

- Geçen yıl 6 bin 500 ton ürün elde edildi

Çiftçilerle çizme giyip kürekle çeltik ekimine yardımcı olan Kaymakam Deniz Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tosya'nın çeltik üretimi konusunda Türkiye'deki sayılı ilçelerden biri olduğuna işaret etti.

Tosya'nın bir tarım ilçesi olduğunu belirten Pişkin, "Geçen yılki rakamsal verilere göre, Tosya'da 9 bin 600 dekar alanda çeltik üretimi yapıldı. Yaklaşık bin 500 dekarında Tosya'ya özgü Sarıkılçık pirinci üretildi. Toplamda 6 bin 500 ton ürün elde ettik. Bunun da 550 tonu, Tosya Sarıkılçık pirinci olarak kayıtlara geçti." dedi.

Girişimleri sonucu Sarıkılçık pirincinin tescilini yaptırdıklarını aktaran Pişkin, "Bu, şu demektir; Sarıkılçık pirinci Tosya'nın pirincidir ve Tosya dışında başka bir yerde üretilemez. Tosya Sarıkılçık pirinci, Türkiye'de üretimi yapılan pirinçlerden çok daha iyi seviyelerde, çok daha düşük seviyede şeker oranına sahip." şeklinde konuştu.

Akbük köyü Muhtarı Hayrettin Gül de Sarıkılçık pirincinin Tosya'nın Yukarı Ova bölgesinde yetiştiğini anlattı.

Kaymakam Pişkin'in pirinç üretimini yakından takip ettiğini aktaran Gül, kendisine teşekkür etti.

Akbük köyünde çeltik yetiştiren Hasan Şen de Sarıkılçık pirincini herkese önerdiğini belirterek, "Sarıkılçık pirincinden yapılan pilav suyunu çektikten sonra başka bir kapta kızdırılan tereyağı üzerine dökülür. Birkaç dakika sonra geniş bir kaba alınır ve dinlenmeye bırakılır. Bu zaman zarfında pilavın kendi içinde daha da büyüdüğü görülür. Bundan tadan kesinlikle vazgeçmez." diye konuştu.

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