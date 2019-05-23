Kastamonu'da üreticilerin zorlu çeltik mesaisi başladı

Çeltik üretimi için tarlalarda büyük kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor, tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.

Ilgaz'dan gelen kar sularıyla beslenen çeltik tarlalarında bu tür başta olmak üzere "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitleri de tüketiciye sunuluyor.

- Geçen yıl 6 bin 500 ton ürün elde edildi

Çiftçilerle çizme giyip kürekle çeltik ekimine yardımcı olan Kaymakam Deniz Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tosya'nın çeltik üretimi konusunda Türkiye'deki sayılı ilçelerden biri olduğuna işaret etti.

Tosya'nın bir tarım ilçesi olduğunu belirten Pişkin, "Geçen yılki rakamsal verilere göre, Tosya'da 9 bin 600 dekar alanda çeltik üretimi yapıldı. Yaklaşık bin 500 dekarında Tosya'ya özgü Sarıkılçık pirinci üretildi. Toplamda 6 bin 500 ton ürün elde ettik. Bunun da 550 tonu, Tosya Sarıkılçık pirinci olarak kayıtlara geçti." dedi.

Girişimleri sonucu Sarıkılçık pirincinin tescilini yaptırdıklarını aktaran Pişkin, "Bu, şu demektir; Sarıkılçık pirinci Tosya'nın pirincidir ve Tosya dışında başka bir yerde üretilemez. Tosya Sarıkılçık pirinci, Türkiye'de üretimi yapılan pirinçlerden çok daha iyi seviyelerde, çok daha düşük seviyede şeker oranına sahip." şeklinde konuştu.

Akbük köyü Muhtarı Hayrettin Gül de Sarıkılçık pirincinin Tosya'nın Yukarı Ova bölgesinde yetiştiğini anlattı.