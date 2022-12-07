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Kate Winslet'ten 'kilo' zorbalığı açıklaması: Yalnızca o rolleri oynayacağım söylendi

07.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titanik, Tatil, Sil Baştan ve Okuyucu gibi başarılı yapımlarda yer alan Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, kariyeri boyunca bedeni üzerine yapılan yorumlar ve kilo vermesi üzerine yapılan baskılar hakkında konuştu.

Kate Winslet'ten 'kilo' zorbalığı açıklaması: Yalnızca o rolleri oynayacağım söylendi

Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Hollywood kadınlarının bedenleriyle ilgili gördükleri baskı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Oscar ödüllü oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında genç bir oyuncuyken menajerine kilosuyla ilgili sorular geldiğini söyledi.

“YALNIZCA ŞİŞMAN KIZ ROLLERİ OYNAYABİLİRSİN”

Sunday Times’a verdiği röportajda kendisine “Yalnızca şişman kız rolleri oynayabilirsin” dendiğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, menajerine devamlı “Kate kaç kilo?” diye sorulduğunu söyledi.

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Winslet, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber özellikle kadınların bedenleri ilgili gördükleri baskıya dikkat çekti.

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22 yaşındaki kızı Mia Threapleton ile birlikte 'I Am Ruth'ta rol alan oyuncu, "Tüm dünyanın kapımın önünde olması zaten yeterince zordu, ama artık bugünün haberleri kalıcı. Genç oyuncular sürekli tetikte olmak zorunda. Olağanüstü zor olmalı" ifadelerini kullandı.
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