Katı kurallarla bezenen Victoriya döneminde aşıkların bulduğu flört yöntemleri!

Ahlak dayatmalarıyla toplumu tasarlamaya çalışan bu dönemde evlilik tutkusuz ve aşksız olursa eğer kutsal bulunurdu.Victorya döneminin en büyük ve en ağır suçu cinselliktir. Kraliçe Victorya'ya göre ise bunun en büyük sebebi Adem'i Havva'nın baştan çıkarması idi. Bu sebeple cinselliği hiç yokmuş gibi varsayan Kraliçe Victorya, bu konu ile ilgili olan her şeyi suç olarak sayardı. Bu dönemde hayvanat bahçesindeki hayvanlara bile cinsel güdüleri hatırlatması sebebi ile kıyafet giydirilirdi. Bunun haricinde yine cinsel güdüleri hatırlatan bir diğer etken İncil olarak kabul edilmiştir ve Kraliçe Victorya, İncil'i yeniden yazdırmıştır. Kadınlar yanlarında bir refakatçi olmadan dışarı çıkamıyor, haliyle flörtleşmek de imkansız hale geliyordu. Peki bu kadar kısıtlamanın olduğu bir ortamda aşk hayatı nasıl yaşanıyordu? Kraliçenin gazabından korkan halk bir yanda da duygusal açlıklarına karşı koyamadı ve gizlice flört edebilmenin yollarını buldu. Hadi gelin hep birlikte Victorya döneminde flörtleşmenin püf noktalarına bakalım.

19.yy’da sevgiliden gelen bir mektubu gizlemek neredeyse imkansızdı. Mektubu kimin teslim alacağı sorunu en büyük problemdi. Aşık gençler arasındaki bu sorun gizli bir işaret sistemiyle çözüldü. Zarfın üzerindeki pulların konumu artık aşıklar arasında bir şifre haline geldi. Örneğin, zarfın sol çaprazına yerleştirilmiş pul “Aşkın beni mutlu ediyor”, tam ortasına yerleştirilmiş pul ise “Seni ne zaman göreceğim?” anlamına geliyordu. Bu konumlandırmalar ve ifade ettiği anlamlar her çifte göre değişiyordu. Sonunda posta teşkilatı, pulun zarfın sağ üst köşesine yerleştirmesini zorunlu kıldı. Pul aracılığıyla gizli mesaj iletmek ise tarihe karıştı.

YELPAZELER

Victoriya döneminde kadınlar ve erkekler arasındaki en önemli iletişim biçimlerinden biri de yelpazelerdi. Yelpazeleriyle kadınlar 50 ayrı mesajı büyük bir nezaketle iletebiliyordu. Bumesajlardan bazıları şöyle: Yelpazenin sol elle açılması “Yanıma gelip benimle konuşabilirsin”, yelpazeyi yavaş hareketlerle kullanmak “evliyim”, hızlı kullanmak “nişanlıyım”, yelpazenin sadece açılıp kapanması “çok acımasızsın” anlamına geliyordu. Bu mesajların en güzeli ise seni seviyorum demekti. 19. yüzyılda yaşayan bir kadın, flörtüne seni seviyorum demek istiyorsa yelpazenin arkasına gizlenir, sadece gözlerini gösterirdi. Dönemin moda evleri ise bu durumu çabuk fark etti. Neredeyse her moda evi renk renk yelpazeler üretiyor ve bu yelpazelerin yanında bir broşür veriyordu. Broşürde ise yelpaze dili hakkında bilgiler bulunuyordu.

MENDİLLER

Yelpazelerin yanında mendiller de iletişim aracı olarak kullanılıyordu. Henry J. Wehman’ın 1890 yılında The Mystery of Love, Courtship and Marriage Explained ismiyle yayınlanan muhteşem kitabında, mendil flörtçüleri için basit tüyolar bulunuyordu. Bu kitaptaki bilgilere göre, bir kadın hoşlandığı bir beyle iletişim kurmak istiyorsa mendili dudakların üzerinde tutuyordu. Mendilin iki elle topak haline getirilmesi “kayıtsızlık”, yere bırakılması “seni seviyorum”, sol elde döndürülmesi ise “seninle görüşmek istemiyorum” anlamlarına geliyordu.