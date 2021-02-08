Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Katı kurallarla bezenen Victoriya döneminde aşıkların bulduğu flört yöntemleri!

Katı kurallarla bezenen Victoriya döneminde aşıkların bulduğu flört yöntemleri!

Seray Üstün Seray Üstün 08.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Katı kurallarla bezenen Victoriya döneminde aşıkların bulduğu flört yöntemleri!

Victorya devri, Naiplik devrini sonrasında ise Edward devrini izleyen bir dönemdir. II. Elizabeth döneminden sonra Britanya tarihinde en uzun hüküm sürmüş bir kişi olan Kraliçe Victorya'nın 64 yıl süren iktidarlığı, 19. yüzyıl döneminde çok büyük olaylara tanıklık etmiştir. Bu dönemde tarihe damga vuran büyük olaylar yaşanmıştır ancak kraliçenin ahlak kuralları uzun süre konuşulmuştur.

Ahlak dayatmalarıyla toplumu tasarlamaya çalışan bu dönemde evlilik tutkusuz ve aşksız olursa eğer kutsal bulunurdu.Victorya döneminin en büyük ve en ağır suçu cinselliktir. Kraliçe Victorya'ya göre ise bunun en büyük sebebi Adem'i Havva'nın baştan çıkarması idi. Bu sebeple cinselliği hiç yokmuş gibi varsayan Kraliçe Victorya, bu konu ile ilgili olan her şeyi suç olarak sayardı. Bu dönemde hayvanat bahçesindeki hayvanlara bile cinsel güdüleri hatırlatması sebebi ile kıyafet giydirilirdi. Bunun haricinde yine cinsel güdüleri hatırlatan bir diğer etken İncil olarak kabul edilmiştir ve Kraliçe Victorya, İncil'i yeniden yazdırmıştır. Kadınlar yanlarında bir refakatçi olmadan dışarı çıkamıyor, haliyle flörtleşmek de imkansız hale geliyordu. Peki bu kadar kısıtlamanın olduğu bir ortamda aşk hayatı nasıl yaşanıyordu? Kraliçenin gazabından korkan halk bir yanda da duygusal açlıklarına karşı koyamadı ve gizlice flört edebilmenin yollarını buldu. Hadi gelin hep birlikte Victorya döneminde flörtleşmenin püf noktalarına bakalım.

AŞK MEKTUPLARI

Eski zaman aşklarını düşündüğünüzde pek çoğunuzun aklına elbette ki aşk mektupları gelir. Ailelerden gizlice sevgililer arasında iletişim sağlayan bu mektuplar uzun yıllar boyunca saklanırdı. Dönemin posta teşkilatı aşkın en büyük yardımcıydı. O kadar hızlı çalışıyordu ki bir günde yedi defa mektup alma imkanı dahi tanıyordu. Bu dönemde, mektuplarda aşıkların birbirlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini açıklayan bir kitap dahi yayınlanmıştı. Kitabın içinde şablon metinler bulunuyordu. Şablonu bir kağıda yazıp ismi değiştirdiğinizde ortaya sanatsal bir mektup çıkıyordu. Viktorya dönemi aşk mektuplarından örnek bir şablon şöyle:

Madam,

Beni hiçbir şekilde fark etmediğiniz için size hitap etmeye pek cesaret edemiyorum. Ancak, hoşnutsuzluğunuza maruz kalma riskine rağmen sizi tanımak istediğimi kaygı ve hürmetle ifade etmek isterim.

POSTA PULLARI

19.yy’da sevgiliden gelen bir mektubu gizlemek neredeyse imkansızdı. Mektubu kimin teslim alacağı sorunu en büyük problemdi. Aşık gençler arasındaki bu sorun gizli bir işaret sistemiyle çözüldü. Zarfın üzerindeki pulların konumu artık aşıklar arasında bir şifre haline geldi. Örneğin, zarfın sol çaprazına yerleştirilmiş pul “Aşkın beni mutlu ediyor”, tam ortasına yerleştirilmiş pul ise “Seni ne zaman göreceğim?” anlamına geliyordu. Bu konumlandırmalar ve ifade ettiği anlamlar her çifte göre değişiyordu. Sonunda posta teşkilatı, pulun zarfın sağ üst köşesine yerleştirmesini zorunlu kıldı. Pul aracılığıyla gizli mesaj iletmek ise tarihe karıştı.

YELPAZELER

Victoriya döneminde kadınlar ve erkekler arasındaki en önemli iletişim biçimlerinden biri de yelpazelerdi. Yelpazeleriyle kadınlar 50 ayrı mesajı büyük bir nezaketle iletebiliyordu. Bumesajlardan bazıları şöyle: Yelpazenin sol elle açılması “Yanıma gelip benimle konuşabilirsin”, yelpazeyi yavaş hareketlerle kullanmak “evliyim”, hızlı kullanmak “nişanlıyım”, yelpazenin sadece açılıp kapanması “çok acımasızsın” anlamına geliyordu. Bu mesajların en güzeli ise seni seviyorum demekti. 19. yüzyılda yaşayan bir kadın, flörtüne seni seviyorum demek istiyorsa yelpazenin arkasına gizlenir, sadece gözlerini gösterirdi. Dönemin moda evleri ise bu durumu çabuk fark etti. Neredeyse her moda evi renk renk yelpazeler üretiyor ve bu yelpazelerin yanında bir broşür veriyordu. Broşürde ise yelpaze dili hakkında bilgiler bulunuyordu.

MENDİLLER

Yelpazelerin yanında mendiller de iletişim aracı olarak kullanılıyordu. Henry J. Wehman’ın 1890 yılında The Mystery of Love, Courtship and Marriage Explained ismiyle yayınlanan muhteşem kitabında, mendil flörtçüleri için basit tüyolar bulunuyordu. Bu kitaptaki bilgilere göre, bir kadın hoşlandığı bir beyle iletişim kurmak istiyorsa mendili dudakların üzerinde tutuyordu. Mendilin iki elle topak haline getirilmesi “kayıtsızlık”, yere bırakılması “seni seviyorum”, sol elde döndürülmesi ise “seninle görüşmek istemiyorum” anlamlarına geliyordu.

ÇİÇEK DİLİ

Günümüzde dahi çiçekler ve romantizm arasında önlemez bir bağ olduğunu herkes biliyor. Tüm özel günlerde erkekler sevdiklerine çiçek alarak romantizmin en temel kuralını yerine getiriyorlar. ktorya döneminden yayınlanan The Etiquette of Flowers isimli kitapta, kurdele renklerinin ve çiçek türlerinin ne anlama geldiği ayrıntılı bir şekilde açıklanıyordu. Bu kitabın yayınlanmasından sonra çiftler farklı çiçeklerle iletişim kurmaya başladı. Aslında çiçeklerin kodları geleneksel İngiliz folklorundan türetilmişti. Ancak dönemin romantik yazarları, İngiliz halkına çiçeklerin dilinden bahsederken yeni anlamlar icat ederek flörtleşmenin harika bir yolunu buldu.

AŞK KARTLARI

Tanışma kartları olarak da isimlendirilen aşk kartları 19. yy’da oldukça popülerdi. Victoriya dönemindeki gençler bu yöntemi genellikle aile büyüklerine yakalanmamak için tercih ederdi. Örneğin bir erkek hoşlandığı kadına beni seviyor musun diye sormak istiyorsa bir karta sadece cümlelerin baş harfleri yazar ve flörtüne uzatırdı. Kadın notu okuduktan sonra kartı sağ eline alırsa “sevmiyorum” sol eline alırsa “evet, seviyorum” anlamına gelirdi.

GAZETE İLANLARI

  1. yüzyılda çiftlerin gazeteye ilan vererek flörtleşmesi çok normal ve güvenli bir yöntemdi. Exeter Üniversitesi’nde görev yapan tarihçi Alun Withey, Viktorya dönemi sırasında Londra’da yayınlanan The Evening Standard isimli gazeteyi incelediğinde son derece dokunaklı mesajların olduğunu tespit etti. Withey, buradaki takma isimlerle yayınlamış ilanları “cinsel gerilim yuvası” olarak adlandırdı. Gazeteden örnek olarak verdiği mesajlar arasında en dikkat çekenler şöyle: “Eve en yakın vagonda görünmeden buluşalım”, “bir yıl daha bekleyemem”, “sefil bir haldeyim, seni görmeliyim sevgilim!”, “kalbini kırdım, merhamet et”. Karşı tarafın bu mesajları okuyup okumadığını ya da yanıt verip vermediğini bilemiyoruz. Ancak gazete küpürleri, Viktorya döneminde epey bir kişinin aşk acısı çektiğini gösteriyor.
İzlenme rekorları kıran yapımların cesur sahnelerinden sonra ünlü isimlerden peşpeşe itiraflar geldiİzlenme rekorları kıran yapımların cesur sahnelerinden sonra ünlü isimlerden peşpeşe itiraflar geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Hangi yapım birinci oldu?Hangi yapım birinci oldu?
Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesiTürkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir?

Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Diğer Haberler

Ünlü K-pop grubu Blackpink grubu üyeleri solo çalışmalarına devam ediyor! Blackpink üyelerinin yeni projeleri neler?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 7 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

TV yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

8 Şubat 2021 Pazartesi: TV yayın akışı

Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!

Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içindeki kehanetleri!

Sıradışı TikTok trendleri! Güzellik uğruna kullanıcıların yaptığı akılalmaz uygulamalar

TikTok’ta popüler! Ereksiyon kremiyle yeni akım

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Kel başa şimşir tarak’ deyiminin gerçek hikayesi

‘Kel başa şimşir tarak’ deyiminin gerçek hikayesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.