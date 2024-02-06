Katil 11 maktül 12 yaşında! Sınıfın ortasında maket bıçağıyla arkadaşının boğazını kesti... Kan donduran anlar

MYNET-DIŞ HABERLER Japonya'nın Sasebo şehrindeki Okubo İlköğretim Okulu'nda öğrenci olan 11 yaşındaki Natsumi Tsuji, öğle teneffüsünde 12 yaşındaki Satomi Mitarai isimli arkadaşının boğazını maket bıçağıyla keserek öldürdü. Arkadaşını oyun oynama bahanesiyle boş bir sınıfa götüren Tsuji, sırt çantasına koyduğu maket bıçağıyla Mitarai'ye saldırdı.

KAN DONDURAN OLAY

Mitarai'yi boş bir sınıfa götüren Tsuji hiçbir şey söylemeden bir sandalyeye oturmasını emretti. Satomi bunun oyunun bir parçası olduğunu düşündü ama daha ne olduğunu anlamadan Natsumi gözlerini kapadı, bıçağı çıkardı ve boğazını kesti.

1 Haziran 2004'te yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ederken 12 yaşındaki Satomi Mitarai'nin cansız bedeni öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından bulundu. Olaya ilişkin polise haber verilirken Tsuji ifadesinde, "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Eğer doğru bir şekilde düşünüp hareket etseydim böyle bir şey olmazdı. Özür dilemek isterim" dedi.