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    4. Katil 11 maktül 12 yaşında! Sınıfın ortasında maket bıçağıyla arkadaşının boğazını kesti... Kan donduran anlar

    Katil 11 maktül 12 yaşında! Sınıfın ortasında maket bıçağıyla arkadaşının boğazını kesti... Kan donduran anlar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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    Japonya'daki bir okulda 11 yaşındaki Natsumi Tsuji isimli bir öğrenci 12 yaşındaki arkadaşını boğazını maket bıçağıyla keserek öldürdü. Öğle yemeği sırasında yaşan kan donduran olay ülkenin gündemine yerleşti. 11 yaşındaki öğrenci arkadaşını ikna ettiğini söyleyerek kendisini savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Japonya'nın Sasebo şehrindeki Okubo İlköğretim Okulu'nda öğrenci olan 11 yaşındaki Natsumi Tsuji, öğle teneffüsünde 12 yaşındaki Satomi Mitarai isimli arkadaşının boğazını maket bıçağıyla keserek öldürdü. Arkadaşını oyun oynama bahanesiyle boş bir sınıfa götüren Tsuji, sırt çantasına koyduğu maket bıçağıyla Mitarai'ye saldırdı.

    KAN DONDURAN OLAY

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    Mitarai'yi boş bir sınıfa götüren Tsuji hiçbir şey söylemeden bir sandalyeye oturmasını emretti. Satomi bunun oyunun bir parçası olduğunu düşündü ama daha ne olduğunu anlamadan Natsumi gözlerini kapadı, bıçağı çıkardı ve boğazını kesti.

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    1 Haziran 2004'te yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ederken 12 yaşındaki Satomi Mitarai'nin cansız bedeni öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından bulundu. Olaya ilişkin polise haber verilirken Tsuji ifadesinde, "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Eğer doğru bir şekilde düşünüp hareket etseydim böyle bir şey olmazdı. Özür dilemek isterim" dedi.

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    cinayet Japonya
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