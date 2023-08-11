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  4. Katliama kurban gidenler tanıdık çıktı! 70 yaşında pompalı tüfekle vahşete imza atmıştı: Detaylar ortaya çıkmaya başladı

Katliama kurban gidenler tanıdık çıktı! 70 yaşında pompalı tüfekle vahşete imza atmıştı: Detaylar ortaya çıkmaya başladı

11.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

70 yaşındaki Hayrettin Tekeli'nin 4 kişiyi pompalı tüfekle katletmesinin ardından dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Yanında pompalı tüfek taşıyan Tekeli, köyde karşılaştığı 4 kişiyle tartıştıktan sonra üzerlerine ateş açmış, ortalık kan gölüne dönmüştü. Katliama kurban gidenler Tekeli'nin tanıdığı çıktı!

Katliama kurban gidenler tanıdık çıktı! 70 yaşında pompalı tüfekle vahşete imza atmıştı: Detaylar ortaya çıkmaya başladı

Dün akşamüzeri 70 yaşındaki Hayrettin Tekeli, Isparta sokaklarında katliam yaptı, kan gövdeyi götürdü. Olay hızla Türkiye'nin gündeminde yerleşirken Tekeli jandarmaya teslim olunca vahşetin perde arkası aralandı.

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POMPALI TÜFEKLE KATLİAM

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde meydana geldi. Hayrettin Tekeli, Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve Bedrettin Deniz (46) ile karşılaştı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tekeli, yanında getirdiği pompalı tüfekle gruba ateş açtı.

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Av tüfeğiyle dehşet saçtı! 70 yaşında katliam yaptı Av tüfeğiyle dehşet saçtı! 70 yaşında katliam yaptı

TESLİM OLDU

4 kişi hayatını kaybetti, Hayrettin Tekeli ise jandarmaya teslim oldu. Tekeli'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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DÜNÜR ÇIKTILAR

Hayrettin Tekeli'nin dünürünün çocukları Osman, İmran ve Adnan Karakoç kardeşler ile enişteleri Bedrettin Deniz'i öldürdüğü belirlendi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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