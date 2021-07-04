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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hastaneye kaldırıldı

04.07.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye kaldırıldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’ne kaldırıldı.

Papa’nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

"PLANLI BİR AMELİYAT GEÇİRECEK"

Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma’daki Agostino Gemelli Polikliniği’ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

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AMELİYATIN ARDINDAN BASIN BÜLTENİ YAYINLANACAK

Ameliyatı hastanenin Tıp ve Cerrahi Bilimleri Bölümünde yer alan Sindirim Cerrahisi Kompleksi Operasyonel Biriminin başında bulunan Prof. Sergio Alfieri’nin yapacağı aktarıldı. Alfieri, genel, sindirim, kolon-rektal, mide ve pankreas cerrahisindeki uzmanlıklarıyla biliniyor.

Papa’nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi. Papa Francis, 2013’te Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Papa
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