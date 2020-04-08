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  4. Kavga eden dilenci kadınları biber gazıyla ayırdılar

Kavga eden dilenci kadınları biber gazıyla ayırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Antalya'da dilenci kadınların sosyal mesafeyi hiçe sayarak saç saça kavgaya tutuşması polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisler kavga eden kadınları biber gazı kullanarak ayırabildi.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde dilencilik yapan 3 kadın, pazartesi günü saç saça kavga etmeye başladı. Dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, kendilerini ayırmaya çalışan trafik polisine rağmen kavgayı sürdürdü. Polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan kadınlar, bir süre sonra caddede dilenmeye devam etti. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 3 dilencinin yanına gelen polis memurunun, kadınları ayıramayınca biber gazı sıktığı anlar yer alıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya SOSYAL MESAFE dilenci

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