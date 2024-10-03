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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te 11 bin TL'ye oturuyordu! Yeni kirası yine şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Boğaz'ın yanı başında, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin TL kira bedeli ile oturuyordu. Bu yüzden ev sahibi ile anlaşmazlıklar yaşayan Tanyolaç mahkemelik olmuştu. Bilirkişi heyeti evi inceledi ve Tanyolaç'ın ödemesi gereken yeni kira bedeli belli oldu.

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te 11 bin TL'ye oturuyordu! Yeni kirası yine şaşırttı

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin lira kira bedeli ile oturuyordu. Duyanların şaşıp kaldığı bu kira bedeli yüzünden ünlü isim ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde dava açmıştı. Davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar vermişti.

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BİLİRKİŞİ HEYETİ EVİ İNCELEDİ...

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; mahkeme başkanı ile birlikte bilirkişi heyeti Bebek'teki eve gitti ve gerekli ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirdi. Fotoğraflarının da çekildiği evin, 3 oda 1 salonluk 150 metrekarelik bir alan olduğu ortaya çıktı.

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İnceleme sonucunda, salon, oda, antre ve mutfağın zeminlerinin laminant parke kaplamalı, duvarlarının saten boyalı olduğu, tavanlarının ise tavan boyası ile boyalı olduğu belirtildi.

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3 EMSAL EVE BAKILDI

Bilirkişi heyeti evin bölgedeki emsallerini de inceledi. Raporunda aynı bölgede bulunan aynı özelliklere sahip 3 farklı evin ilan bilgileri de yer aldı. Örnek bir evin 95 bin lira, diğerinin 79 bin 500, bir diğerinin ise 80 bin liralık aylık kira ücretiyle ilana verildiği belirtildi.

Feraye Tanyolaç'ın evinin bulunduğu muhitin statüsü, imar durumu, cephe şartları, kullanışlı olması ve çevredeki gayrimenkullerin halihazırdaki değerleri gibi faktörler dikkate alınarak bir rapor hazırlandı.

evi

YENİ KİRA BEDELİ BELİRLENDİ

Bölgedeki emlak ofisleri ile de görüşen heyet, ortalama piyasa bedelleri ile evin değerini belirledi. Heyet tarafından hazırlanan raporda, davanın açıldığı tarih olan 1 Aralık 2023 itibariyle aylık kira değer hesaplamasıyla metrekare başına 500 liradan hesaplanarak 75 bin lira kira bedelinin hesaplandığı öğrenildi.

'GECEKONDUDAN HALLİCE, PİRELİ, FARELİ...' DEMİŞTİ

Feraye Tanyolaç ise Bebek'teki Arif Paşa Korusu'ndaki dairesi için verdiği dava dilekçesinde şu ifadeleri kullanmıştı;

''Gecekondudan hallice olan, 69 yıllık, bütün tesisat sistemi çürümüş bulunan ve sokak hayvanlarından, pirelerden, farelerden, çöp kokularından üstün çaba ve masraf sarf edilmesi gerekli olan, otopark hakkı bulunmayan, sokaktaki arabanın neredeyse salonun içerisinde olduğu, salonuna direkt olarak sokağa açılan pimapen cam kapı bulunan ve güvenliksiz olan dairesine 45 bin lira bedel talep etmesi fevkalade fahiş ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Buna rağmen henüz bu rakamın üstünden 4 ay geçmiş olmasına rağmen mahkemeye başvurarak bu bedelin 80 bin liraya çıkarılmasına ilişkin dava açılması son derece kötü niyetlidir.''

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