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  4. Kayaların üzerine çıkıp poz verdi! Arkadaşlarının gözü önünde dalgalar tarafından sürüklenerek hayatını kaybetti: İşte son anları...

Kayaların üzerine çıkıp poz verdi! Arkadaşlarının gözü önünde dalgalar tarafından sürüklenerek hayatını kaybetti: İşte son anları...

26.12.2024 10:03
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.12.2024 10:03
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18 yaşındaki Merlin Septiana isimli genç bir kız, Endonezya'daki bir plajda arkadaşlarıyla fotoğraf çektirirken dalgaların hedefi oldu. Dalgalar tarafından sürüklenerek hayatını kaybeden genç kızın son anları olan kayaların üzerinde verdiği poz arkadaşları tarafından kaydedildi. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Orta Lombok Bölgesi'ndeki Semeti Plajı'nda arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden 18 yaşındaki Merlin Septiana isimli genç bir kız, kayaların üzerine çıkarak poz vermek istedi. Ancak işler hiç hesapladığı gibi gitmedi. Ölümden sadece birkaç saniye önce çekilen fotoğrafında Septiana'nın kulağında kulaklıklarla kayaların üzerine oturup uzaklara doğru baktığı görüldü. Ardından ise 18 yaşındaki genç kız kendisine doğru gelen dalgaların arasında kalarak boğuldu.

AĞLAMA VE ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

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Arkadaşlarının gözü önünde sürüklenen 18 yaşındaki Septiana, ağlayarak ve çığlık atarak yardım istedi. Kayalara tutunmaya çalışan Septiana'nın kurtulma girişimi başarısız oldu. 18 yaşındaki genç kızdan geriye sadece kayaya takılı kalan beyaz bir kumaş parçası kaldı.

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Mataram Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Lalu Wahyu Septiana'ın arkadaşlarının onu aletlerle kurtarmak için çaresizce çabaladıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarının odun ve olta gibi el yapımı malzemelerle yardım etme çabaları sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri hemen polise haber verdi" dedi.

2 SAAT SONRA BULUNDU

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Yetkililerin, şiddetli suların kayalara çarparak parçaladığı Septiana'in cesedini bulması iki acı dolu saat sürdü. Saat 15.00 civarında ortadan kaybolan Septiana'in cansız bedenine saat 17.13 civarında ulaştı. Merkez Lombok Bölgesel Afet Yönetim Ajansı (BPBD) Genel Müdürü Ridwan Mak'ruf Septiana'in bulunduğu sırada çoktan ölmüş olduğunu doğruladı. Kulaklığının dalga sesini engellemiş olabileceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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