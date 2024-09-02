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  4. "Kaybettiğine dön de bir bak" der gibi! Jennifer Lopez'den kıvrımlarını sergiledi

"Kaybettiğine dön de bir bak" der gibi! Jennifer Lopez'den kıvrımlarını sergiledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 08:27
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in aldatıldığı iddiaları gündem oldu. JLO ise son pozlarıyla adından söz ettirdi.

"Kaybettiğine dön de bir bak" der gibi! Jennifer Lopez'den kıvrımlarını sergiledi

55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 52 yaşındaki Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti. Görkemli bir düğünle evlenen çiftin mutlulukları uzun sürmedi.

Başlarda aşklarını her yerde gösteren Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2024'ün ilk günlerinden itibaren birlikte görülmemeye başladıktan sonra ünlü çiftin arasında bir sorun olduğunun ortaya çıkması da uzun sürmedi.

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ayrılık iddiaları beraberinde aldatılma iddialarını da getirdi.

Ben Affleck'in, ABD'nin ünlü Kennedy ailesinin üyelerinden Kick Kennedy ile aşk yaşadığı günlerdir gündemde.

Jennifer Lopez iddialara dair bir yorumda bulunmazken paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Ekran Alıntısı

JLO Instagram'da paylaştığı mayo fotoğrafıyla eski aşkı Ben Affleck'e neleri kaçırdığını gösterdi. 55 yaşındaki şarkıcı, seksi bir ayna selfie'sinde, çarpıcı beyaz askılı mayosunu giyerek kıvrımlarını sergiledi.

Lopez'in hayranlarından paylaşımlara ise beğeni gecikmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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