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  4. Kayınpederini öldürüp kaçmıştı! Polis uygulamasında yakalandı

Kayınpederini öldürüp kaçmıştı! Polis uygulamasında yakalandı

08.08.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de kayınpederini bıçaklayarak öldüren Serdar A., olay yerinden kaçtı. İzini kaybettirdiğini düşünürken polislerin uygulama noktasında yakayı ele veren Serdar A., gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kayınpederini öldürüp kaçmıştı! Polis uygulamasında yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kimlik kontrolü sırasında Serdar A.'nın Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) kontrolünde, cinayet suçundan arandığı anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı belirlenen Serdar A., yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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