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    4. Kayınvalidenin düğündeki kıyafet seçimi sosyal medyada gündem yarattı! “İki gelin mi?”

    Kayınvalidenin düğündeki kıyafet seçimi sosyal medyada gündem yarattı! “İki gelin mi?”

    15.08.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Reddit’te paylaşılan bir gönderi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Kayınvalide oğlunun düğününe beyaz bir elbise ile katılınca sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

    İsmi açıklanmayan bir kayınvalide oğlunun düğün gününde beyaz bir kıyafet giyerek ortalığı karıştırdı. Reddit’te paylaşılan görsel kullanıcıların büyük bir bölümü duruma tepki göstererek düğünde iki gelin olduğunu düşündüklerini ve düğünlerin kırmızı çizgisinin beyaz kıyafet olduğunu dile getirdi.

    “BANA ÇİFTE DÜĞÜN GİBİ GELDİ”

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    Başında kocaman bir taçla gelin ve damadın yanında poz veren kayınvalidenin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntü bir sosyal medya kullanıcısı tarafından “Bana çifte düğün gibi geldi” notuyla paylaşıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gördüğüm en kötü şey. İki gelin mi?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Belki gelin izin vermiştir” dedi.

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