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'Kayıp horoz ve tavuklar' huzurevini karıştırdı! 'Aklı biraz gelip gidiyor' Oda arkadaşları davalık oldu karar çıktı

08.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki huzurevi, kayıp 4 tavuk ve 1 horoz nedeniyle karıştı, 2 oda arkadaşı bu yüzden davalık oldu. 80 yaşındaki oda arkadaşı İbrahim K.'nın huzurevi bahçesinde beslediği horoz ve tavukları başkasına verdiği öne sürülen Mehmet Akif Telli, 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat etti. 70'inden sonra tavuk çalmakla suçlandığını söyleyen Telli "İbrahim K.'nın kendi isteğiyle tavukları ve horozu yoldan geçen tanımadığımız birine verdik. Aklı biraz gelip gidiyor" dedi.

'Kayıp horoz ve tavuklar' huzurevini karıştırdı! 'Aklı biraz gelip gidiyor' Oda arkadaşları davalık oldu karar çıktı

Denizli'deki huzurevinde ilginç bir olay yaşandı. Çal ilçesindeki huzurevinde kalan İbrahim K., 4 tavuk ve 1 horoz satın alıp, beslemeye başladı. Anacak daha sonra sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak için Almanya'ya giden İbrahim K., geçen yıl ağustos ayında döndüğünde tavukları ve horozunun kümeste olmadığını gördü. Kümesteki hayvanlarının oda arkadaşı Mehmet Akif Telli tarafından yoldan geçen birine verildiğini öğrendi. Kendi rızası dışında tavukları ve horozunun başkasına verilmesini üzerine İbrahim K., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çal Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis tarafından olay yeri inceleme yapılarak kümesin fotoğrafları çekildi, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ancak tavuklar ile horoz bulunamadı. Daha sonra bilirkişi tarafından 4 tavuk ve horozun fiyatının toplam 450 TL olarak belirlendi. Tavukları çalmakla suçlanan Mehmet Akif Telli, hakkında "Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Çal Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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DAVADA KARAR ÇIKTI

Davanın 15 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında Mehmet Akif Telli, "Huzurevinde oda arkadaşım olan İbrahim K.'nın kendi isteğiyle tavukları ve horozu yoldan geçen tanımadığımız birine verdik. Yaşı itibarıyla benden büyük ona saygı da duyuyorum. Aklı, biraz gelip, gidiyor. Almanya'dan dönüp gelince hayvanları kendi rızasıyla verdiğimizi unutup, beni suçlayıp, şikayetçi olmuş" dedi. Mahkeme tanıkların da dinlenmesinin ardından kararını verip, Telli'nin beraatine karar verip, duruşmayı bitirdi.

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"BU YAŞTAN SONRA TAVUK HIRSIZLIĞIYLA SUÇLANDIM"

Yaşanan olaydan sonra huzurevinden ayrılıp evinde yaşamaya başlayan Mehmet Akif Telli, 70 yaşından sonra tavuk çalmakla suçlandığını belirtip, "İbrahim K. daha önce de huzurevine 2 keçi getirdi ancak daha sonra yönetimin kararıyla götürmek zorunda kaldı. Sonra da tavuklar ve horozu getirdi. Huzurevinin bahçesinde onlara bakmaya başladı. Yönetim karşı çıkmasına rağmen bakmaya devam etti. Ameliyat olmak için Almanya'ya gitmeden önce kendisi tavukları ve horozun başka birine verilmesini istedi. Ben de onun rızasıyla huzurevinin önünden geçen tanımadığım birine verdim. Almanya'dan dönünce beni şikayet etmiş, tavuklar yüzünden mahkemelik olduk. Bu yaştan sonra tavuk hırsızlığıyla suçlandım. Yarı felçli biriyim ben. Hayatımda başımdan böyle olay geçmedi. Parasını vermek istedim, kabul etmedi. Tavukların ve horozun nerede olduğunu bilsem, alıp, geri vereceğim" dedi.

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"UMARIZ HAYATTADIRLAR"

Telli'nin avukatı Hasan Ozan Orpak da "Müvekkilimin kaldığı huzurevinde başkasına verdiği tavuklar ve horozun kaybolmasıyla ilgili süreç içinde kolluk kuvveti olay yeri inceleme yaptı, bilirkişi çalışması yapıldı. Soruşturma kapsamında ciddi bir çalışma yapılmış, bedelleri bile tespit edilmiş. Yargılama sonucunda müvekkilim suçlamadan berat etti. Ancak yapılan soruşturmaya rağmen 4 tavuk ve bir horozun nerede olduğu belli değil, umarız hayattadırlar. En azından müvekkilim cezaevine girmekten ya da adli sicil kaydı almaktan kurtuldu" diye konuştu. (DHA)

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Denizli Çal horoz dava hırsızlık tavuk huzurevi beraat

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