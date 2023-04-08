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Taksim'de hareketli saatler! Sosyal medyadan canlı yayın açıp... Ukraynalı eski polis konsolosluğu harekete geçirdi

08.04.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de hareketli saatler yaşandı. Eski bir polis olduğu öğrenilen Ukraynalı A.A.I, alt geçitte intihar girişiminde bulundu. A.A.I., Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasını istedi. Türkiye'den yardım isteyerek 'Ukrayna'da Savaşa Hayır' şeklinde slogan attı. Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğunu da harekete geçiren A.A.I., yaklaşık 3 saat sonra ikna edildi ve ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Taksim'de hareketli saatler! Sosyal medyadan canlı yayın açıp... Ukraynalı eski polis konsolosluğu harekete geçirdi

Görenleri şaşkına çeviren olay, saat 06.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Bariyerleri aşarak beton bölümün kenarına çıkan Ukraynalı A.A.I., Rusça ve İngilizce olarak 'Ukrayna'da savaşa hayır' şeklinde sloganlar attı. A.A.I., olayı görerek yanına gelen bir kişinin telefonunu istedi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇTI

Esnaftan telefonu alan A.A.I., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak slogan atmaya devam etti. Durumu fark eden polisin olay yerine geldiğini gören A.A.I., müdahale edilmesi halinde alt geçitten 4 metre aşağıdaki yola atlayacağını söyledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tünel her iki yönden de trafiğe kapatılırken, itfaiye tedbir amacıyla şişme yatak açtı.

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SLOGANLAR ATTI

Alkollü olduğu iddia edilen A.A.I., Türk vatandaşlardan kendisini videoya çekerek canlı yayınlamalarını istedi. Savaşın durdurulması için Türkiye'den yardım isteyen A.A.I., 'Avrupa'da savaşa hayır', 'Ukrayna'da savaşa hayır', 'Ukrayna'ya ve Rusya'ya yardım edin' şeklinde sloganlar atmaya devam etti.

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UKRAYNALI ESKİ BİR POLİS OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilen A.A.I, tüm ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmeyince Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğundan yardım istendi.

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KONSOLOSLUK DEVREYE GİRDİ

Konsolosluktan gelen 2 görevliyle bir süre konuşan A.A.I., intihar girişimine devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine itfaiye merdivenine çıkan bir polis ile itfaiye eri, müdahale etmek için hazırlıklara başladı.

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3 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Merdivenin indirilmesi için itfaiyecilerle konuşurken dikkati dağılan A.A.I., alt geçitteki polis ve konsolosluk görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca intihar girişiminde bulunan Ukraynalı eylemci ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. (DHA)

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