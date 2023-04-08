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  4. 9 yaşındaki Gina’nın ölümüyle ilgili şoke eden gelişme! O evi kundakladılar…

9 yaşındaki Gina’nın ölümüyle ilgili şoke eden gelişme! O evi kundakladılar…

08.04.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te 9 yaşındaki Gina’nın bahçesindeki kuyuda ölü bulunduğu ev kundaklandı. Evi kundaklayan kişilerin kimliği henüz netlik kazanmadı. Küçük kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulunmuştu. İşte Kilis’te yaşanan korkunç olaya ilişkin son dakika haberinin detayları…

9 yaşındaki Gina’nın ölümüyle ilgili şoke eden gelişme! O evi kundakladılar…

Küçük Gina’nın korkunç şekilde can verdiğinin ortaya çıkmasının ardından şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Kilis'te, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in boynuna briket bağlanmış halde bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca kundaklandı.

Olay, Kilis Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta bulunan bir evin su kuyusunda meydana gelmişti. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmış ve talihsiz kız, iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulunmuştu.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada 2 şahıs gözaltına alınırken, gece saatlerinde Gina’nın ölü bulunduğu ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kundaklamanın ardından evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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cinayet Kilis

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