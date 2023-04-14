Kayıp kulaklıklarını ararken kocasını başka bir kadınla yakaladı! O anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi

Sosyal medyada kocasının kendisini aldattığı anları yakalayarak ifşa eden bir kadına ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Kayıp kulaklıklarını bulmak için yola çıktığında Tris isimli kadın umduğundan daha fazlasını buldu. Kulaklıklarının konumunu izleyerek kocasını başka bir kadınla yemek yerken yakaladı.

KULAKLIKLARININ PEŞİNDEN GİDİNCE...

Görüntüleri Tris, “Kocamın spor salonunda olduğunu sanıyordum. Kulaklıklarımı o almıştı. Onun kullandığını unutunca kaybettiğimi zannederek kulaklığımın peşine düştüm. Kulaklığımın konumuna baktığımda bir restoranda olduğunu gördüm. Kulaklıklarımı bulmanın yanında kocamı başka bir kadınla yemek yerken buldum” dedi.

Tris’in yaptığı paylaşım kısa sürede 4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “O kulaklıkları kaybetmen gerekiyordu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten dedektif gibisin” yorumunu yaptı.