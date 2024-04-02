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'Kayıplara karıştı' deniyordu... Megastar Tarkan'dan videolu yanıt geldi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 17:33
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Sahne performansı ve başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Megastar Tarkan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Şarkıcı 'ortadan kaybolduğunu' iddia edenlere çektiği videoyla yanıt verdi.

Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Megastar Tarkan şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla adından söz ettirmişti. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan yeni albüm müjdesi gelmişti.

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"SEVİYORUM SİZİ"

Uzun süredir paylaşım yapmayan Megastar'ı sevenleri merak etti. 'Ortadan kayboldu' söylemleri üzerine Tarkan'dan videolu yanıt geldi.

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Tarkan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, nasılsınız? 'Ya bu Tarkan'a ne oldu yine, kayıplara karıştı' diyorsunuzdur, değil mi? Valla harıl harıl çalışıyorum. Yeni şarkıları albümü sizlere, bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin yetişicek yüzdük kuyruğuna geldik bitmek üzere. Çok da güzel bir albüm geliyor bence. Tabii takdir size kalmış ama bence seveceksiniz. Bu yaz güzel bir yaz olacak yani inşallah diyelim. Umut dolu sevinç dolu, eğlendiğimiz yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun. İnşallah, yakında görüşmek üzere ben çalışayım o zaman. Seviyorum sizi."

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